"I soldi sono sporchi...". La teoria anti-contante della Capua

Di argomentazioni contro l'uso del contante ne abbiamo sentite diverse. Perlopiù di natura politica e pregiudiziale, provenienti in particolare da sinistra. Nelle scorse ore, però, la virologa Ilaria Capua si è espressa sull'argomento con una teoria che ci ha spiazzati, per quanto differente dalle altre. La divulgatrice ed ex deputata di Scelta Civica, infatti, è ricorsa a un ragionamento di ben altro tenore, legato alla propria area di competenza professionale. Così, intervenendo su La7, ha sconsigliato l'uso del contante spiegando che i soldi sono " sporchi ". Nel senso letterale del termine.

"I soldi sono sporchi"

Sinora a parlare di " soldi sporchi " erano stati solamente quanti - non senza qualche preconcetto - collegavano l'utilizzo del denaro contante alla possibilità di evasione fiscale. E con quell'idea criticavano chi legittimamente preferisce pagare con moneta sonante. Nel talk show Tagadà, invece, Ilaria Capua ha spostato l'attenzione su argomentazioni di natura scientifica. " Le nostre mani sono in contatto con un sacco di cose. Sono sporche e quindi, quando torniamo a casa, ci laviamo le mani. I soldi pure sono sporchi. Hanno fatto degli studi nelle strutture che contano i soldi e hanno visto che si solleva un pulviscolo di patogeni che può essere pericoloso ", ha affermato la virologa.

Così, dialogando con i conduttori, l'esperta di virus è arrivata a concludere il proprio ragionamento. " In un momento nel quale c'è una situazione sanitaria che va tenuta sotto controllo, i soldi sono sporchi perché passano di mano, cascano per terra... Allora perché in questo momento non usare la plastica? ", ha detto la professoressa, auspicando quindi l'utilizzo del pos e della moneta elettronica. Una teoria curiosa, rispetto alla quale non intendiamo però addentrarci: la materia virologica infatti non è di nostra competenza. Ad affrontarla è giusto che siano gli esperti.

Le ragioni della scienza e quelle della politica

Facciamo però notare che - come ci ha insegnato proprio la pandemia - le rispettabili ragioni della scienza dovrebbero sempre trovare un bilanciamento con quelle della politica, nonché con il pragmatismo del vivere quotidiano. Al riguardo, di recente è stata proprio l'Unione Europea ad andare incontro a quanti ancora scelgono di usare il contante, prevedendo un limite massimo di 10mila euro per i pagamenti in quella forma. Così, sul fronte politico, il Consiglio Ue ha di fatto smentito le istanze della sinistra nostrana e assecondato la linea intrapresa dal governo nella proposta della manovra economica.