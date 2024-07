"Imbrattiamo la sede con la vernice nera". Adesso Ultima Generazione minaccia il Giornale

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli attivisti di Ultima Generazione hanno evidentemente ancora qualche euro in tasca dopo il taglio dei fondi del gruppo americano e preferiscono spenderlo per imbrattare la sede de il Giornale, piuttosto che per le sedicenti operazioni dimostrative in favore della sensibilizzazione al cambiamento climatico. O, per lo meno, questo è quello che minacciano di fare dai social, prima di fare un passo indietro e cancellare. Nelle ultime ore, infatti, il gruppo dai suoi profili ha criticato questa testata per aver scritto un articolo dal titolo " 'Dateci 20mila euro'. Ultima generazione chiede soldi agli italiani per imbrattare i monumenti ", in cui abbiamo raccontato l'appello del gruppo alla tassazione degli italiani per permettere loro di continuare nelle loro azioni.

Il titolo riprendeva esattamente le parole riportate dall'agenzia Adnkronos da parte del loro portavoce: " Le azioni che vanno dall'imbrattamento di opere d'arte e luoghi istituzionali con vernice lavabile, ai blocchi stradali all'interruzione di eventi per alzare la pressione sul governo affinché si occupi con più efficacia dell'ambiente, sono a rischio ". Ma Ultima generazione, nel suo post, ha voluto suggerire al nostro quotidiano un titolo diverso, dove "imbrattare i monumenti" diventa "per ottenere giustizia climatica e sociale". Al di là della solita propaganda utile a raccogliere fondi (legittima) per sopravvivere e non soccombere dopo il taglio dei finanziamenti americani, con i quali pagano le azioni dimostrative e le spese legali, Ultima generazione ha voluto lanciare un messaggio a questa testata facendo sponda con i suoi sostenitori.

" La deontologia del giornalista, questa sconosciuta ", scrive un utente riferendosi all'autore del pezzo (che è lo stesso che firma questo). E la risposta di Ultima generazione non tarda ad arrivare: " Forse a il Giornale serve che gliela indichiamo con un po' di vernice ". Il tutto, con tanto di menzione al profilo Instagram del quotidiano. Ma non basta, perché un altro sostenitore scrive ancora: " Dovremmo imbrattare il Giornale e quella specie di Pseudo Giornalisti ma di vernice nera ". Il sottinteso di quel colore è chiaro, solo che qui, dopo qualche ora, Ultima Generazione ha cancellato il suo commento, che però avevamo precedentemente salvato: " Daje, facciamolo! Chi viene? ". Inutile sottolineare che l'invito dell'organizzazione è stato accolto con entusiasmo da alcuni sostenitori, pronti a comprare la vernice e interessati a conoscere l'indirizzo della redazione. Ma come mai Ultima Generazione ha cancellato questo commento?

Da questo scambio si evince il carattere di questa organizzazione. Voler "sanzionare", per usare un termine tanto caro a questi gruppi, la sede di un quotidiano solo perché ha prodotto un articolo critico nei loro confronti vale più di tante dichiarazioni.

Ipotizzare un'azione contro la testata e "" per imbrattarli con la vernice nera sembra un chiaro avvertimento, una, che per oltre 18 ore ha trovato l'appoggio del gruppo che sostiene di imbrattare i palazzi e i monumenti solamente in difesa dell'ambiente.