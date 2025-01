Incidente d’auto in Kenya, paura per il figlio di Zucchero: morto il conducente. Come sta Adelmo Blue Fornaciari

Ascolta ora 00:00 00:00

Ore di angoscia per il figlio di Zucchero Fornaciari che, nelle scorse ore, è stato vittima di un terribile incidente stradale in Kenya. Il ventisettenne si trova in vacanza in Africa e durante uno spostamento sulla strada che porta da Malindi a Watamu è stato coinvolto in uno scontro violentissimo, nel quale è morto l'autista del mezzo sul quale si trovava il figlio del cantante.

L'incidente a Malindi

Lo scorso 6 gennaio Adelmo Blue Fornaciari è volato in Kenya per una vacanza con la famiglia e gli amici, l'occasione per festeggiare i 27 anni compiuti la scorsa settimana. Con lui ci sono anche la madre e il padre, Zucchero, tutti riuniti per trascorrere qualche giorno di relax e celebrare il compleanno. Sul suo profilo social il figlio di Zucchero ha condiviso numerose foto e altrettanti video del viaggio in Africa ma da ventiquattrore il suo account è silenziato a causa dell'incidente nel quale è finito coinvolto nelle scorse ore.

Come sta il figlio di Zucchero

La dinamica del sinistro è ancora avvolta nel mistero e potrà essere chiarita solo da Adelmo Blue Fornaciari, che si trovava a bordo del veicolo coinvolto nell'incidente insieme a una guardia del corpo di Zucchero e all'autista della vettura, entrambi kenioti. L'incidente è stato violentissimo e nell'impatto il conducente dell'auto è morto e il bodyguard del figlio di Zucchero è rimasto ferito e ora si trova ricoverato in ospedale. Illeso invece Adelmo Blue, come riferito dall'ufficio stampa del cantante che, dopo la diffusione della notizia dell'incidente, ha diramato un breve comunicato per rassicurare i fan sulle condizioni di salute del figlio: " Fortunatamente è illeso e sta bene ".

Il silenzio social

Nato dal secondo matrimonio di Zucchero con Francesca Mozer, Adelmo Blue si è laureato in giurisprudenza e, dopo avere lavorato come praticante avvocato in uno studio legale, ha deciso di lavorare come talent scout per l'Inter, società con la quale collabora dal 2024.

Attraverso i suoiZucchero non ha rilasciato dichiarazioni in merito all'incidente, così come il figlio che è ancora sotto choc per l'accaduto, ma è probabile che, nelle prossime ore, Adelmo Blue torni sul web per parlare dell'incidente e rassicurare i suoi follower.