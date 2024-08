Si torna in classe e già si pensa alle vacanze: tutti i ponti e le festività del nuovo anno scolastico

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai mancano solo una manciata di giorni per il ritorno sui banchi degli studenti; e come succede molto spesso anche con gli adulti, la consolazione per il rientro arriva proprio nel pensare alle prossime vacanze. Questo nuovo anno scolastico è abbastanza generoso in questo, e lascerà molto spazio a studenti e genitori per organizzare mini vacanze, weekend allungati e anche un maxi ponte.

Quando si torna a scuola

La ripresa comincia prima per gli alunni della provincia autonoma di Bolzano, giovedì 5 settembre, seguono Trento il 9, poi Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria e Val d’Aosta l’11 settembre; Campania, Lombardia, Molise, Sicilia e Sardegna il 12; Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana il 16. Queste le date ufficiali, anche ogni Istituto scolastico può autonomamente apportare modifiche.

Andando nel dettaglio il calendario 2024/25 sarà estremamente favorevole per le vacanze di Natale, che saranno più lunghe del soliti e per i ponti di fine aprile-inizio maggio.

Le prossime vacanze

Primo novembre

La prima pausa sarà quella del primo novembre quando si festeggiano i Santi. Capita di venerdì quindi questo permetterà di allungare il weekend di un giorno, dal 1° al 3.

Immacolata e Sant'Ambrogio

Sia l'Immacolata dell'8 dicembre, che la festa di Sant'Ambrogio, il 7 per i milanesi, cadono nel weekend, quindi nessuna pausa aggiuntiva o ponte. Ci si deve accontentare di un normale fine settimana normale.

Natale

Buone notizie invece per quanto riguarda la pausa natalizie trainate dal mancato ponte dell'Immacolata. La maggior parte delle scuole termineranno le lezioni venerdì 20 dicembre e quest'anno Natale cade di mercoledì. Si tornerà sui banchi come sempre il 7 gennaio che capita di martedì, dopo aver fatto una pausa di ben 17 giorni, una delle più lunghe degli ultimi anni.

Pasqua e 25 aprile

Quest'anno la festività pasquale cade il 20 aprile e le vacanze inizieranno venerdì 18 fino a martedì 22 compreso. Il 25, appena due giorni dopo, è la festa della Liberazione che cade di venerdì, consentendo un altro ponte di tre giorni. In pratica, su dieci giorni si andrà a scuola soltanto due.

Primo maggio

Altro super ponte ad una manciata di giorni da quello del 25 aprile, è quello del primo maggio che nel 2025 cade di giovedì, consentendo di avere un'altra mini vacanza appena quattro giorni prima della fine dell'anno scolastico.

Il 2 giugno

La Festa della Repubblica sarà di lunedì: da sabato 31

maggio a lunedì 2 giugno c'è comunque un ultimo ponte prima della fine della scuola, che le regioni hanno fissato tra venerdì 6 giugno e martedì 10. Il 18 inizierà per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori la maturità.