Il cibo vegano non è più salutare della carne: lo studio che ribalta tutto

Il 2024 è arrivato e parte con il Veganuary, ossia con il mese dedicato all’alimentazione vegetale. Tra i propositi dell’anno nuovo rientra spesso un regime alimentare sano e alcuni decidono di affidarsi al vegano: un’alimentazione prettamente plant-based, ovvero basata esclusivamente su alimenti di origine vegetale, come frutta, verdura, cereali, legumi, frutta secca ed oleosa. Ma dalla scienza non arrivano buone notizie per i fanatici del mondo vegan: uno studio suggerisce infatti che i pasti di origine vegetale dei fast food non sono più salutari delle opzioni equivalenti a base di carne.

La ricerca pubblicata sulla rivista Nutrition ha preso in considerazione 1.868 pasti tra cui panini, insalate, noodles e pizze provenienti da 50 catene di fast food di cinque Paesi, Regno Unito compreso. Tra le catene prese in considerazione Wagamamas, Pret, Pizza Express, Leon e Burger King. I ricercatori hanno raccolto dati sul contenuto calorico, sulla presenza di allergeni e sulle quantità di nutrienti, fibre e sale di ogni pasto. Ebbene: i pasti a base vegetale contengono meno proteine e sodio ma livelli più elevati di carboidrati e zuccheri rispetto ai pasti a base di carne.

Ma non è tutto. Non mancano infatti le brutte notizie per chi vuole perdere qualche chilo grazie al regime vegano: i pasti a base vegetale non contengono meno calorie dei pasti a base di carne. Così l’autore principale dello studio, il professor Mikołaj Kamiński dell’Università di Scienze Mediche di Poznań in Polonia: “Sorprendentemente, il nostro studio mostra che i pasti a base vegetale non sono associati a un minor contenuto calorico, cosa di cui i consumatori potrebbero non rendersi conto. Ciò sottolinea davvero l’importanza di fare scelte alimentari informate, soprattutto quando si tratta di consumare fast food – ancora di più se si soffre di un disturbo metabolico come il diabete di tipo 2” .