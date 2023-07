"È un lavaggio del cervello". I genitori contro la lezione di veganesimo a scuola

In Inghilterra, a Norfolk, una scuola è stata accusata di predicare il veganismo. Sparando a pallettoni contro l’industria agricola, una docente di scienze della Wymondham High School ha affermato che la dieta vegan è in grado di aiutare il clima. Uno studente presente alla lezione, il dodicenne Jacob Lascelles, ha esternato le sue perplessità. Lui, figlio di un contadino e preparato dunque sul tema, ha smentito il presunto ruolo delle diete a base vegetale nell’impedire il global warming. La reazione? Degna dei migliori integralisti: come riportato dal Daily Mail, il giovane alunno è stato minacciato di essere cacciato dall’aula.

“L’insegnante ha detto che una dieta vegana è il modo migliore per aiutare il clima” , il racconto di Jacob: “Quando ho messo in discussione la sua affermazione, mi ha detto di stare zitto: se avessi continuato, mi avrebbe cacciato dalla classe. Mi ha detto che mi sbagliavo, ma io stavo solo cercando di esprimere le mie opinioni” . La madre del dodicenne, Rachael, ha denunciato l’accaduto al dirigente scolastico: “Non credo che le scuole dovrebbero predicare il veganismo, perché è una scelta personale. Noi viviamo in una contea rurale dove l’agricoltura è una delle più grandi industrie e forniamo alcune delle migliori carni in circolazione”.

Ma non è tutto. Secondo quanto ricostruito dal giornale, il veganismo era già stato trattato in altre lezioni di scienze. Insomma, la sparata sul sostegno al clima non è l’unica. E anche l’istituto sembra sostenere la linea vegan, tanto da proporre un pranzo senza carne a settimana. Durissima la nonna dello studente: “È una scuola strana. Ogni volta che si mettono un’idea in testa, fanno il lavaggio del cervello agli alunni”.