Invictus Game, il team Italia del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa all’inaugurazione dei giochi

Si è svolta oggi la cerimonia di apertura della settima edizione degli Invictus Games, un evento straordinario dedicato agli atleti, veterani e militari feriti, che si svolgerà fino al 16 febbraio al Bc di Vancuver. Gli Invictus Games, fondati dal Principe Harry nel 2014, hanno come obiettivo quello di utilizzare lo sport come strumento di recupero per i militari feriti, promuovendo un senso di comunità e condivisione tra i partecipanti.

I Paesi presenti

Durante la cerimonia hanno sfilato le delegazioni di 23 Paesi, per un totale di oltre 500 competitors, tra cui i 17 del Team Italia del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD). Presenti anche i familiari e amici degli atleti del GSPD che hanno seguito i loro cari per supportare e incitare il Team Italia nelle prossime sfide sportive, che li vedranno impegnati sia negli sport invernali (sci alpino, nordico, biathlon, skeleton e wheelchair curling) sia in quelli “classici” (nuoto, indoor rowing, wheelchair rugby e sitting volley).

Gli atleti paralimpici della Difesa, partiti il 6 febbraio dall’aeroporto militare di Pratica di Mare con il velivolo KC 767 dell’Aeronautica militare, potranno contare sullo staff e i tecnici dello Stato Maggiore della Difesa, sul team di medici e fisioterapisti dell’Ospedale militare Celio e sul personale psicologo del Centro Veterani della Difesa.

L'evento

un'atmosfer piena d'emozione e solidarietà ed è stato caratterizzato da esibizioni artistiche e momenti toccanti, con un forte messaggio di inclusione e speranza, sottolineando il potere dello sport nel superare le avversità.