L'ultimo saluto a Valentino: a Roma la camera ardente per rendere omaggio al genio della moda

Con l’arrivo del feretro di Valentino Garavani in piazza Mignanelli, Roma rende omaggio a uno dei più grandi protagonisti della moda internazionale. La bandiera tricolore è stata abbassata a mezz’asta, mentre la storica boutique in piazza di Spagna si presenta con le vetrine velate di nero. In bianco, una frase che riassume la visione dello stilista: " I love beauty, it’s not my fault ".

Alessandro Onorato: "Perdiamo un talento unico"

Tra le prime visite istituzionali, quella di Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. " Il nostro Paese perde un talento irripetibile – ha dichiarato –. Valentino è stato generoso con Roma, lasciando un’eredità fondamentale per la formazione delle nuove generazioni ".

La camera ardente apre al pubblico

Alle 10.58, qualche minuto prima dell'orario stabilito, la camera ardente, allestita nella sede della Fondazione Valentino Garavani in piazza Mignanelli 23, è stata aperta al pubblico. L’ingresso avviene in modo contingentato, mentre all’esterno si forma una lunga fila. Le prime persone entrate parlano di un’emozione profonda: " Valentino amava la donna e voleva renderla bella. Per questo lo ringrazieremo sempre ". Accanto al feretro sono presenti Giancarlo Giammetti, storico collaboratore e compagno di una vita, insieme ai “figliocci” dello stilista, i fratelli Sean e Anthony Sax.

Arriva il premio Oscar Dante Ferretti

Tra gli ospiti anche il celebre scenografo premio Oscar Dante Ferretti, accompagnato dalla moglie Francesca Lo Schiavo, a testimonianza del legame profondo tra Valentino e il mondo dell’arte e del cinema. Colpisce l’allestimento della camera ardente, il bianco è il colore dominante. Rose bianche lungo il percorso, una rosa rossa sulla bara e un’installazione sospesa che scende dal soffitto sopra il feretro. La bara, semplice e in legno chiaro, poggia su una pedana, alle spalle una grande immagine di Valentino sorridente. Accanto, i familiari più stretti, oltre a Giancarlo Giammetti, il compagno Bruce Hoeksema. Nonostante l’assenza del celebre “rosso Valentino”, l’atmosfera è intensa e composta. Molti visitatori si avvicinano commossi, qualcuno in lacrime, per un ultimo saluto.

Il mondo creativo e il sindaco di Roma rendono omaggio allo stilista

Numerosi amici e collaboratori affollano piazza Mignanelli. Tra loro Alessandro Michele, attuale direttore creativo di Valentino, " Era una persona gentile e ironica. La sua scomparsa è una grande perdita, ma l’eredità che lascia è immensa" . Presenti anche la ballerina Eleonora Abbagnato e l’hair stylist Alba Armillei, collaboratrice storica dello stilista, " Ho lavorato con lui per 14 anni, i più belli della mia vita. Tutto ciò che toccava diventava bellezza. Non ci sarà mai più un altro Valentino ".

Tra i

presenti anche il sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma,, e il sindaco di Roma,, giunti per rendere omaggio a Valentino alla sua camera ardente.