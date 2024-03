"L'8 Aprile finirà tutto": i tiktokers annunciano la fine del mondo sui social

L'eclissi solare totale in calendario per il prossimo lunedì 8 aprile potrebbe dar luogo non solo a uno spettacolo tanto atteso da milioni di appassionati, ma anche a un evento catastrofico e irripetibile: ad annunciarlo sulle proprie pagine social sono alcuni content creators di TikTok e di YouTube.

Alcuni segnali potrebbero infatti a indicare il verificarsi di avvenimenti di peso rilevante per le sorti della Terra, e qualcuno ha ipotizzato addirittura che si tratterebbe di un punto di non ritorno per il mondo così come lo conosciamo ora. Secondo alcuni tiktokers e youtubers, infatti, l'eclissi solare dovrebbe attraversare numerose città chiamate "Ninive" nel territorio degli Stati Uniti d'America e in quello del Canada: un numero imprecisato, comunque, sul quale non tutti concordano, dato che c'è chi parla di sei, sette o in alcuni casi otto centri abitati con quel nome. Ninive era proprio la città nella quale ebbe luogo un'eclissi solare in concomitanza con l'arrivo di Giona, profeta ebraico di cui si parla nella Bibbia: un episodio che secondo alcuni studiosi sarebbe da datare all'VIII secolo avanti Cristo, vale a dire negli anni in cui si collocherebbe la vita del personaggio.

Qualcuno sul web ha controbattuto le ipotesi avanzate dai content creators di TikTok e YouTube, sostenendo che in realtà le "Ninive" in cui sarà apprezzable l'eclissi solare del prossimo 8 aprile saranno esclusivamente due, una sita nell'Ohio e l'altra nell'Indiana. Di certo c'è il fatto che il fenomeno astronomico sarà visibile nell’America settentrionale, per la precisione in una zona stretta che comprende una parte del Messico, gli Stati Uniti centrali e occidentali e una piccola porzione del Canada.

"Chiunque dica che queste città si trovano all'interno del percorso dell'eclissi solare totale, o sta mentendo sulla loro posizione o ha manipolato il percorso dell'eclissi" , ha dichiarato l'esperto della Bibbia Dan McClellan in un video postato sui social network.

Aldilà del fenomeno ottico-astronomico, e della teoria dell'oscuramento delle città di Ninive che si troveranno nel cono d'ombra, sono numerosi anche coloro che si attendono delle conseguenze di natura elettromagnetica, in grado di provocare delle pesanti conseguenze ai sistemi elettrici , con tilt e blackout.

Uno dei segnali citati da quanti hanno fatto questo genere di affermazioni è rappresentato da una serie di problemi alle reti telefoniche proprio nelle zone in cui l'8 aprile sarà visibile l'eclissi solare. Qualcuno si è affrettato a rispondere che il problema è una conseguenza del grande afflusso di turisti che si è registrato nelle ultime ore.

Pare di comprendere che oltre al naso in su, in tanti osserveranno con estrema attenzione anche altri segnali connessi con lo spettacolare fenomeno astronomico.