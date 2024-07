Il furto in casa e lo sfregio alla donna: "Ridatemi le ceneri di mio figlio"

Una delle ultime foto di mamma Ave insieme al figlio Patrizio morto a 52 anni. Immagina tratta da Facebook

I ladri le hanno portato via tutto da casa, anche la cosa più importante, le ceneri del del figlio Patrizio morto a ottobre, a 52 anni, a seguito di grave malattia degenerativa, che lo ha costretto a una vita in sedia a rotelle.

La disperazione della mamma

È disperata Ave Cardinali e non sa darsi pace. Per questo ha deciso di lanciare un appello ai ladri attraverso le pagine de Il Resto del Carlino: " Mi appello al buon cuore dei ladri: me le ridiano. Ho vissuto per mio figlio, le sue polveri sono ciò che di lui mi resta. Del resto non mi importa ", dice sconsolata.

Il furto

A scoprire il furto nell'appartamento della donna in Via Giusti a Pesaro, è stata una vicina di casa, che ha visto la porta dell'appartamento semiaperta. Sono stati avvisati i carabinieri che intervenuti, sono entrati dal portone che era stato forzato, trovando all'interno cassetti aperti e svuotati e l'intera casa sottosopra. " Se cercavano cose di valore - spiega ancora la signora Cardinali - non le hanno trovate perché non le tengo in casa, ma certamente hanno sbagliato nel prendere l'urna con le ceneri di mio figlio Patrizio. Essendo un bell’oggetto forse hanno pensato che fosse di valore? Non capisco ".

Il dolore di un figlio malato

Per mamma Ave non è stata una vita semplice; dipendente dell'Archivio di Stato, tutta la sua vita è stata scandita da un'unica priorità, accudire il figlio malato. " Mio figlio - racconta - aveva perso, lentamente l'uso della parola, tanto che si faceva capire a gesti. Era arrivato a non poter leggere bene, nonostante non ha mai smesso di informarsi. Amava soprattutto seguire le partite della Vis e della Vuelle. Certo con l’aggravarsi della sua fragilità non potevamo più portarlo di persona allo stadio, ma attraverso la televisione non perdeva una partita. Ha lottato fino alla fine, è morto all’età di 52 anni, l’8 ottobre dell’anno scorso ".

"Ridatemi l'urna"