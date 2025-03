A Leolandia il Carnevale apre la nuova stagione del divertimento

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche se il Carnevale sta per finire non si spegne la magia a Leolandia che ha vissuto questo periodo aprendo i battenti della stagione 2025 proprio con l'allegria delle maschere e il divertimento per grandi e piccoli.

Tutte le attrazioni

Parate musicali, giostre, sfide in maschera sono stati nel parco giochi più divertente d'Italia gli assoluti protagonisti di grandi giornate di allegria e divertimento assicurato. Tutto questo grazie a grandi attrazioni come gli avventurosi Corsari che hanno assaltato il grande Galeone, nascosti nelle botti della Riva dei Pirati, mentre dame e cavalieri hanno danzato elegantemente intorno alla Giostra Cavalli.

E ancora, indomiti cowboy che si sono sfidati a duello all’ombra della Ruota dei Pionieri, mentre pazzi chef si destreggiavano tra deliziose ricette all’ingresso del Caffè Minitalia. Gli ospiti presenti sono stati parte del divertimento arrivando al parco in maschera e scatenandosi senza sosta tra attrazioni spettacoli e baby dance.

Tanti gli amici presenti

Inoltre la grande parata dei Personaggi, uno dei momenti clou del parco dove insieme a tutti i beniamini dei cartoni animati: Masha e Orso, Bing e Flop, Bluey e la sorellina Bingo, i Superpigiamini e il simpatico Trenino Thomas, hanno accolto piccoli grandi sulle carrozze del divertente trenino idolo di tutti i bambini.

Grande soddisfazione da parte di Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, che ha spiegato: “I nsieme a Natale, Carnevale è una festa molto attesa e sentita, specialmente dai bambini che frequentano la scuola e che possono approfittare di qualche giorno di vacanza: anche nel 2025 abbiamo deciso di anticipare il periodo di apertura in controtendenza rispetto alla maggior parte dei parchi a tema, per offrire ai bambini l’opportunità di correre, ridere, mascherarsi e vivere appieno lo spirito della festa in un contesto sicuro, che esalta il loro entusiasmo e la loro gioia di vivere. L’avvio anticipato di stagione non rende più felici solo loro, ma anche i lavoratori stagionali, che possono approfittare di un periodo di impiego più lungo rispetto alla media ”.

Una festa lunghissima

I festeggiamenti carnevaleschi non finiranno, ma si protrarranno nei weekend compreso il rito ambrosiano, fino alla metà di

marzo, poi il divertimento proseguirà con nuove sorprese. I biglietti sono giàper l’acquisto online, con possibilità di scegliere tra data fissa e libera, abbonamenti e pacchetti parco + hotel.