L'importanza dell'acqua passa anche attraverso il cinema

Sono "mille i volti dell'acqua" l'elemento in natura senza cui la vita non può esistere. La sua importanza è fondamentale, ma nonostante questo ancora oggi l'uso che se ne fa non è consapevole. Per sottolineare questo punto Acea, insieme al Centro Sperimentale di Cinematografia, ad agosto aveva lanciato un contest cinematografico, "I mille volti dell'acqua", ideato proprio con l'obiettivo di contribuire, attraverso la realizzazione di cortometraggi tematici, alla diffusione di una maggiore cultura sull’uso consapevole della risorsa idrica.

Spazio alla fantasia

Usare un linguaggio artistico, vicino alle nuove generazioni, valorizza un'azione di sensibilizzazione sul recupero, riciclo, riutilizzo dell’acqua in coerenza con le azioni e la strategia di ACEA, primo operatore idrico italiano. L'iscrizione entro agosto ha visto un recordi di partecipazione, così come il numero di cortometraggi arrivati entro la fine di settembre che hanno esplorato il tema, dando spazio alla fantasia nelle più diverse modalità: fiction, documentario, live action, animazione, tecniche miste, etc.

La selezione

Nella prima fase sono stati selezionati i migliori cinque cortometraggi. Questi ultimi sono stati poi valutati da una "giuria popolare"composta da tutti i dipendenti del Gruppo ACEA, e da una giuria tecnica composta un team di manager del Gruppo, oltre che dalla presidente e dall’amministratore delegato di ACEA e dal preside della Scuola di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Tra i criteri di valutazione con cui sono stati scelti, fondamentale è stata la la coerenza tra il tema trattato e i contenuti rappresentati (riuso dell’acqua), l’inserimento di elementi legati alle tematiche di equità, diversità e inclusione, il riferimento all’intelligenza artificiale e alle tecnologie innovative.

Grazie alle due giurie il vincitore vedrà il suo lavoro proiettato ad ottobre durante la 19a edizione della. Il Premio speciale Gruppo Acea (5.000 euro) sarà riconosciuto all’opera prima classificata.