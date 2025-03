"Facile farlo dal salotto tv...": Littizzetto messa all'angolo

Luciana Littizzetto

Ascolta ora 00:00 00:00

La solita retorica del soldato italiano, cialtrone e poco incline al combattimento ha stancato sia i militari stessi, feriti nell’animo e nell’orgoglio, sia i partiti italiani che da sempre si schierano a favore delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Le parole di Luciana Littizzetto, che non ha avuto alcun timore a dire che i soldati italiani fanno “cagarissimo”, hanno sollevato una nebbia di polemiche e di rabbia.

“Non siamo capaci di fare le guerre, facciamo ca***rissimo a combattere. Da Caporetto alla campagna di Russia, sono più le volte che abbiamo perso", aveva spiegato la comica con sprezzo del ridicolo. Una sentenza fuori misura che, oltre alla querela dell’Esercito stesso, ha scatenato la reazione della Lega. Per voce dell’europarlamentare Susanna Ceccardi, il Carroccio ha voluto esprimere la propria vicinanza ai militari italiani. “Offendere i nostri militari non è satira, è vergognoso. Ancora una volta Luciana Littizzetto dimostra il solito disprezzo radical chic per le nostre forze armate, per quegli uomini e donne che ogni giorno servono l'Italia con onore, sacrificio e dedizione. Dire che facciamo "ca*****mo" non è satira, è un insulto vergognoso a chi ha dato la vita per la nostra sicurezza, a chi ha combattuto per la libertà, a chi si è distinto in missioni di pace e operazioni internazionali” , ha esordito l’esponente leghista in un post nel quale invita la comica a chiedere scusa.