Altro che "facciamo cagarissimo". Nuova bordata dei militari contro Littizzetto

Lagunari alla base Libeccio di Nassiriya in una pausa durante gli scontri con l'esercito del Mahdi

Ascolta ora 00:00 00:00

Continuano le prese di posizione dei militari per le parole di Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa, durante la quale l'attrice ha sostenuto che " noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere ". Hanno preso la parola i generali e l'hanno presa i militari semplici, di ieri e di oggi. L'hanno presa le madri dei soldati e tutti sono concordi su un punto: la satira non può insultare chi rischia la vita per difendere la Patria. Anche i sindacati hanno alzato la voce per esprimere la propria condanna alle parole di Littizzetto, che nonostante abbia avuto una puntata per chiedere scusa, non l'ha fatto. La speranza è che colga l'occasione nell'appuntamento di domenica per farlo, almeno per il rispetto che si deve ai soldati caduti in missione anche dopo le Guerre mondiali. E sono stati oltre 170 quelli italiani.

" Accogliamo con spirito sportivo la proposta di organizzare un torneo di calcetto in caserma con gli chef stellati. Se Cannavacciuolo, Bottura e Barbieri volessero scendere in campo, troverebbero nei nostri militari avversari che sanno cosa sia la disciplina e il gioco di squadra ", scrive il Segretario Generale di M.I.A. Patria, il dottor Clemente Gnarra. All'attrice, poi, sottopone anche l'idea di un'altra sfida per " confrontare le nostre tecniche culinarie – il rancio militare di oggi potrebbe sorprenderla. Ciò che ci ha colpito maggiormente è l’affermazione secondo cui i giovani italiani saprebbero 'al massimo muovere il joystick della Play' e non 'maneggiare un bazooka' ". Davanti a questa convinzione di Littizzetto, Gnarra ci tiene a precisare che " i militari italiani, compresi i tanti giovani che liberamente scelgono questa professione anche senza la leva obbligatoria, sono addestrati all’utilizzo di tecnologie avanzate e sistemi d’arma complessi che richiedono competenze ben più sofisticate del semplice uso di un videogioco ".

E questo è dimostrato anche, come ben sottolinea il sindacalista, dal fatto che " la professionalità delle nostre Forze Armate è riconosciuta unanimemente in ambito internazionale, come testimoniano le numerose missioni in cui l’Italia è impegnata con ruoli di primo piano ". I nostri confini, punge Gnarra, " che sembrano starle così poco a cuore, sono difesi ogni giorno da uomini e donne che hanno scelto di servire il Paese con dedizione e sacrificio ".

potrà constatare di persona che i 'cannoni' di cui ci occupiamo non sono certamente quelli 'da fumare', ma strumenti di sicurezza nazionale che sappiamo utilizzare con professionalità e responsabilità

Ribadendo l'invito a visitare una delle basi italiane, conclude la lettera indirizzata all'attrice, "".