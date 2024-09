L'ultimo saluto a Paola Marella, i funerali a Milano: "La sua luce resta"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultimo saluto a Paola Marella è stato dato con i funerali nella chiesa di San Marco, nel quartiere Brera di Milano: popolare volto della tv italiana, è morta a 61 anni a causa di un male incurabile sabato 21 settembre. La bara, piena di fiori bianchi, ha fatto il suo ingresso intorno alle 11: presenti alle esequie numerosi amici e colleghi ma in prima fila ovviamente la famiglia con il figlio di 29 anni (Nicola) e il marito Domenico che davanti alle telecamere ha chiesto di non dimenticarla perché " La sua luce resta".

Il messaggio dei familiari

Padre e figlio, dai profili social di Paola, che in vita è stata anche un architetto, nelle ultime ore poco prima del funerale hanno scritto un messaggio agli oltre 600mila follower ricordando l'importanza della ricerca tributando un ultimo saluto alla loro amata. " Dopo un grande viaggio nella speranza, assistita da amici e professionisti speciali, ci lascia Paola, la nostra Forza. Se avete il piacere di ricordare Paola insieme a noi vi invitiamo a sostenere, anche con un piccolo gesto, l’associazione Pancreas Center del Prof Reni dell’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverata", con il link dove andare per dare un contributo. " Grazie per tutti i messaggi, per l’affetto e per i bellissimi ricordi di Paola che ci state donando in queste ore", firmato Domenico e Nicola.

Il tributo della gente comune

L'affetto e il garbo sono stati soltanto alcuni dei tratti che hanno contraddistinto la vita di Paola Marella amata davvero da tutti in maniera trasversale: dagli abitanti del suo quartiere che spesso la incontravano ai colleghi di lavoro e chi ha incrociato nella sua vita lavorativa. E sono soprattutto i suoi telespettatori che oggi rimangono orfani di una professionista in gamba come lei. " Quanta compagnia hai tenuto a tante persone attraverso lo schermo televisivo e le pagine social", è solo uno dei tanti messaggi che le scrivono sui social. " Non hai lasciato mai trapelare nulla. Non hai lasciato mai vedere a nessuno la tua paura e la tua sofferenza. Allegra e riservata. Chic e bellissima. Vederti sotto casa tua è stato sempre bellissimo Sei e sarai sempre una donna pazzesca", ha scritto la giornalista Carlotta Marioni in un messaggio pieno di commozione e umanità.

Il ricordo di Enzo Miccio

Amici e colleghi di lavoro, Enzo Miccio ha riservato parole d'affetto per colei che chiama affettuosamente Paolina: in un messaggio sui social ha ricordato gli anni in cui si cominciava a fare un tipo diverso di televisione ricordando i suoi maggiori tratti distintivi.

Sul set e fuori dal set sei sempre stata una donna chic, intelligente, elegante e sorridente. Quanti ricordi mi legano a te, i sorrisi, gli abbracci, le battute nei fuori onda e la complicità davanti alle telecamere

Che dolore non saperti più qui tra noi, ci mancherai Paolina mia".