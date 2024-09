Marella, le lezioni preziose da regina della casa in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Il suo era un volto riconoscibile, un look personale perfetto per tv e social. Ma Paola Marella (foto), scomparsa sabato notte a soli 61 anni, era soprattutto un architetto competente e a modo proprio innovativo e quindi restava distante anni luce dalla massa di improvvisati che spesso. si accende di fugace popolarità in tv. Era diventata famosa per trasmissioni di culto come Vendo casa disperatamente e Compro casa disperatamente e combatteva da tempo contro un tumore al seno.

«Cara Paola, sei stata uno dei volti più amati di Real Time. Non ti dimenticheremo mai!», ha scritto su Instagram la squadra di Real Time che l'ha televisivamente lanciata negli anni . Dopo Real Time, Paola Marella, che si era laureata in Architettura degli interni al Politecnico di Milano e lascia un figlio di 29 anni, era passata a Sky dove aveva condotto i Consigli di Paola su Cielo e Paola Marella: Migliora il tuo guardaroba su TV8. Poi aveva debuttato su Sky Uno con Un sogno in affitto e con A te le chiavi su La7. L'ultimo post di interior design sulla sua pagina Instagram, con 584mila follower, risale a quattro giorni fa. E, diciamola tutta, la sua scomparsa ha richiamato molto cordoglio non soltanto nell'ambiente televisivo o tra gli appassionati di design.

Marella aveva parlato del suo male in un'intervista nel 2020 rivelando che aveva dovuto sottoporsi a un intervento oncologico dopo che, nel 2012, le era stato diagnosticato un carcinoma. «Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva però oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla» aveva poi detto a Panorama nel 2021.

Nonostante negli ultimi tempi la malattia fosse diventata sempre più invasiva e maligna, continuava a parlare di consigli di design ma pure di moda. E nell'ultimo video si è mostrata come sempre, i capelli bianchi, la pashmina coloratissima sopra uno spolverino. «Assaporiamo ogni istante di questi ultimi giorni d'estate... e buona giornata a tutti!». Mancherà.