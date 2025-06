De Paolini: "Agroindustria settore fondamentale"

Ascolta ora 00:00 00:00

Arte, storia, cultura e bellezza. Eccellenza assoluta nel cibo e nella manifattura. Genius loci invidiato nel mondo. Il Made in Italy è un gioiello da 60 miliardi di euro: il suo segreto e le sue migliori espressioni sono al centro dell'evento organizzato quest'oggi a Verona da Il Giornale, in collaborazione con il settimanale economico Moneta. Nella città scaligera va in scena una mattinata di dibattiti e di confronti con i grandi protagonisti dell’imprenditoria tricolore, intervistati dalle più apprezzate firme de il Giornale.

Il vicedirettore de Il Giornale, Osvaldo De Paolini, apre il convegno. "Un anno fa abbiamo introdotto proprio a Verona il tema del Made in Italy, che è diventato una risorsa importantissima per il nostro bilancio. Avevamo una situazione geopolitica diversa e vedevamo il Made in Italy come una spinta a ridare la spinta. Ora la situazione è peggiorata, abbiamo una guerra, il tema dei dazi trumpiani, il commercio che si è rallentato. Ma l'agroindustria, settore in passato negletto, oggi ha un peso importantissimo e in un momento così difficile vorremmo capire come mantenere la barra dritta in un settore così particolare e in un momento in cui fare esportazione non è così semplice. In questo contesto, l'agroindustria è uno dei pochi settori ad aver tenuto e a essere addirittura cresciuto. Si tratta di un settore fondamentale per noi.

Il Rinascimento fu un punto di svolta importante, oggi noi viviamo un Rinascimento del gusto: di fronte a questo dobbiamo andare avanti e crescere anche grazie ad alcuni istituti di credito, le banche del territorio. L'appetito delle grandi istituzioni bancarie vorrebbe cancellare il valore delle banche sul territorio, che sono sempre state al fianco degli imprenditori. Rifletteremo oggi su questi temi".