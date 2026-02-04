Malpensa, record di arrivi per i Giochi olimpici

Record di arrivi all’aeroporto di Malpensa per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 che saranno inaugurate il 6 febbraio con atleti e staff tecnici sbarcati nello scalo gestito da Sea che ha già accolto circa 1.400 persone con 2.800 bagagli da stiva, 1.400 attrezzature sportive e 1.600 bagagli fuori misura che tra l’altro contenevano mazze da hockey, scarponi, pattini, biciclette e casse con cibo e medicinali. In tutto 77 delegazioni, con quelle più numerose che sono arrivate dagli Stati Uniti Le delegazioni rappresentate sono 77, con i gruppi più numerosi provenienti dagli Stati Uniti (350), dalla Corea (100), dal Giappone (50) e dalla Finlandia (50).
Un flusso continuo di arrivi internazionali che comprende anche 4.600 giornalisti, operatori media e rappresentanti dei Comitati Olimpici con 7.200 bagagli a cui si sono aggiunti 200 ospiti Vip, legati al Cio, alla famiglia Olimpica, agli sponsor e 53 tra Capi di Stato e di governo.
Il Terminal 1, recentemente riqualificato, è stato attrezzato per gestire l’elevato afflusso di passeggeri e la movimentazione dei materiali speciali al seguito. A supporto delle operazioni ogni giorno sono impegnati 200 volontari Sea che, insieme a tutto lo staff operativo dello scalo, accolgono gli atleti e assistono i team. Non solo, per garantire efficienza e rapidità nelle operazioni, vengono utilizzati 300 carrelli speciali dedicati al trasporto di attrezzature sportive e materiali tecnici.
L’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa non è soltanto un punto di arrivo ma anche il primo contatto con l’Italia per atleti e delegazioni perché è qui che vengono ritirati i pass ufficiali, effettuate le verifiche sugli equipaggiamenti ed è coordinata la logistica in vista del trasferimento verso i villaggi olimpici e le sedi delle gare.
Coordinamento delle attività che è affidato alla “Action Room”, un centro operativo logistico attivo 24 ore su 24, dove il personale Sea, che è Official Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, lavora in stretto contatto con la Fondazione Milano Cortina 2026. I flussi di arrivo vengono monitorati e analizzati per pianificare tutte le operazioni, integrando informazioni su traffico aereo, trasporti e sicurezza, in modo da garantire efficienza e rapidità nel movimento di persone e materiali.
Da sottolineare che Milano Malpensa è anche un polo di comunicazione dei Giochi grazie all’MXP Media Lab, il progetto di Sea realizzato in collaborazione con Università IULM eUNIMI, con un team dedicato di nove studenti che supportano l’area comunicazione di Sea nella produzione di contenuti editoriali - fotografici e video - per raccontare l’avventura e le emozioni legate ai Giochi invernali.