Malpensa, record di arrivi per i Giochi olimpici

Record di arrivi all’aeroporto di Malpensa per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 che saranno inaugurate il 6 febbraio con atleti e staff tecnici sbarcati nello scalo gestito da Sea che ha già accolto circa 1.400 persone con 2.800 bagagli da stiva, 1.400 attrezzature sportive e 1.600 bagagli fuori misura che tra l’altro contenevano mazze da hockey, scarponi, pattini, biciclette e casse con cibo e medicinali. In tutto 77 delegazioni, con quelle più numerose che sono arrivate dagli Stati Uniti Le delegazioni rappresentate sono 77, con i gruppi più numerosi provenienti dagli Stati Uniti (350), dalla Corea (100), dal Giappone (50) e dalla Finlandia (50).

Un flusso continuo di arrivi internazionali che comprende anche 4.600 giornalisti, operatori media e rappresentanti dei Comitati Olimpici con 7.200 bagagli a cui si sono aggiunti 200 ospiti Vip, legati al Cio, alla famiglia Olimpica, agli sponsor e 53 tra Capi di Stato e di governo.

Il Terminal 1, recentemente riqualificato, è stato attrezzato per gestire l’elevato afflusso di passeggeri e la movimentazione dei materiali speciali al seguito. A supporto delle operazioni ogni giorno sono impegnati 200 volontari Sea che, insieme a tutto lo staff operativo dello scalo, accolgono gli atleti e assistono i team. Non solo, per garantire efficienza e rapidità nelle operazioni, vengono utilizzati 300 carrelli speciali dedicati al trasporto di attrezzature sportive e materiali tecnici.

L’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa non è soltanto un punto di arrivo ma anche il primo contatto con l’Italia per atleti e delegazioni perché è qui che vengono ritirati i pass ufficiali, effettuate le verifiche sugli equipaggiamenti ed è coordinata la logistica in vista del trasferimento verso i villaggi olimpici e le sedi delle gare.

Coordinamento delle attività che è affidato alla “Action Room”, un centro operativo logistico attivo 24 ore su 24, dove il personale Sea, che è Official Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, lavora in stretto contatto con la Fondazione Milano Cortina 2026. I flussi di arrivo vengono monitorati e analizzati per pianificare tutte le operazioni, integrando informazioni su traffico aereo, trasporti e sicurezza, in modo da garantire efficienza e rapidità nel movimento di persone e materiali.

Da sottolineare che Milano Malpensa è anche un polo di comunicazione dei Giochi grazie all’MXP Media Lab, il progetto di Sea realizzato in collaborazione con Università IULM e

UNIMI, con un team dedicato di nove studenti che supportano l’area comunicazione di Sea nella produzione di contenuti editoriali - fotografici e video - per raccontare l’avventura e le emozioni legate ai Giochi invernali.