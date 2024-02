Maria, Pietro, Anna, Sofia e Tatiana: chi sono i figli di seconde nozze di Margherita Agnelli

La "guerra degli Agnelli" è una sorta di "Dinasty" all'italiana. Margherita Agnelli, figlia di Marella Caracciolo e di Gianni Agnelli, è colei che ha dato origine alla dinastia Agnelli-Elkan. Nel 1975, infatti, sposa Alain Elkann da cui nascono John, Lapo e Ginevra. La relazione con il giornalista termina in fretta e nel 1981 lei si unisce in seconde nozze con Serge de Pahlen, nobile russo di origine germano-balta. Con lui ha altri 5 figli: Pietro, Sofia, Maria, Anna e Tatiana. Dei primi tre si sa pressoché tutto, vista l'esposizione mediatica e aziendale, ma dei figli avuti da de Pahlen non si hanno molte notizie.

I rapporti tra i figli di Margherita Agnelli

Oggi, i figli del secondo matrimonio sono schierati al fianco della madre nella causa che la vede contrapposta ai figli di Elkann: in ballo c'è un patrimonio stimato di oltre 1 miliardo di euro. La stessa Margherita Agnelli, in una dichiarazione rilasciata alcuni anni fa, ha dichiarato che Pietro, Sofia, Maria, Anna e Tatiana sono sempre stati considerati come "figli di serie B". I rapporti all'interno della famiglia Agnelli non sono mai stati facili, se si considera lo scontro aperto tra Marella Caracciolo e la figlia Margherita. La moglie di Gianni Agnelli, infatti, alla sua morte ha lasciato l'intero patrimonio ai figli di Elkann, nipoti prediletti e sui quali non sono mancate le liti in famiglia. " Mia madre mi ha sottratto un figlio come fosse suo ", sono le parole di Margherita Agnelli al settimanale "F", con riferimento a John Elkann, primogenito e oggi presidente di Stellantis, con un patrimonio di 1,7 miliardi di dollari.

Chi è Maria de Pahlen

Maria de Pahlen, invece, è la primogenita di Margherita e del conte de Pahlen. Di lei, come degli altri 4 fratelli di padre, si sa molto poco. È nata in Brasile e per lunghi anni ha vissuto con la famiglia in giro per il mondo. Ha 3 figli, Anastasia e Sergej, avuti dal matrimonio con Georg Maevskj nel 2006, e Roman. La madre e il padre non erano favorevoli alle nozze con Maevskj, sposato a Mosca e conosciuto all'università Lomonosov. Per un po', in concomitanza con la nascita della primogenita, i due si trasferiscono in Svizzera, anche per evitare altre tensioni ed è qui che nasce anche il secondogenito. Nel frattempo Maevskj è rientrato in Russia per lavorare e nel 2010 finisce il matrimonio. Dopo una diatriba legale, i figli avuti con Maevskj vengono dati in custodia a Margherita Agnelli e Serge de Pahlen, mentre Maria si trasferisce in Georgia, dove da un'altra relazione nasce Roman, il cui padre sparisce poco dopo. Oggi, Maria de Pahlen vive in Georgia e ha problemi economici ma è in rotta con sua madre, quindi è l'unica tra i fratelli a non essere coinvolta nella disputa familiare.

Chi è Pietro de Pahlen

Anche Pietro de Pahlen, secondogenito del secondo matrimonio di Margherita Agnelli, ha deciso di seguire le tracce delle sue radici in Russia, dove attualmente vive. Nato nel 1986, nel Paese di Putin è titolare di alcune aziende di costruzioni. Si sa poco altro della sua vita, se non che ha una figlia, Theodora, avuta dalla relazione con Cristina Sukachvili. Vivono a Mosca.

Chi sono Anna e Sofia de Pahlen

Anna e Sofia de Pahlen sono le figlie gemelle della coppia. Nate nel 1988, non hanno seguito il richiamo della Russia come i due fratelli maggiori. Anna, oggi, è insegnante di yoga e di danza creativa. Ha seguito un percorso di studi come tersicorea contemporanea al Trinity Laban di Londra e sempre nella capitale inglese ha studiato Danza Movimento Terapia. Diversa la strada della sorella Sofia, di cui si sa ancora meno. Dai suoi social emerge un fortissimo legame con sua sorella ma anche con la madre e la nonna, Marella Caracciolo.

Chi è Tatiana de Pahlen

L'ultimogenita di casa de Pahlen è Tatiana, nata a Parigi nel 1990. Anche lei ha seguito la strada dell'arte, ambito in cui lavora in Francia. Si sa poco altro di lei, della sua vita e dei suoi legami con la famiglia ma pare che anche lei abbia mantenuto saldi i legami con la madre e il padre e con tutti gli altri fratelli de Pahlen, eccezion fatta per Maria.