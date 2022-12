"Mossa buonista", "Beneficienza tarocca". Bufera sul pandoro di Ferragni

Non si placa la polemica attorno al pandoro PinkChristmas creato da Balocco in collaborazione con Chiara Ferragni. Il pandoro è stato lanciato sul mercato con una mission benefica, sostenere l'ospedale Regina Margherita di Torino, finanziando l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Ma la comunicazione sull'entità della donazione e sul ruolo benefico giocato dagli acquirenti appare poco chiara.

A puntare l'attenzione sulla scarsità di chiarezza circa la cifra che Balocco e Chiara Ferragni doneranno (o avrebbero già donato, secondo quanto rivelato dal Domani) al Regina Margherita è stata Selvaggia Lucarelli, che ha parlato di " operazione commerciale mescolata confusamente a un'iniziativa benefica ". E la rabbia del popolo dei social, che poi sono anche coloro che hanno acquistato in massa il pandoro PinkChristmas, è esplosa violenta sul web.

La denuncia degli acquirenti

Il pubblico denuncia due fatti: la scarsa informazione sulla cifra della donazione benefica e la comunicazione ingannevole, che Balocco e Ferragni avrebbero portato avanti nell'ultimo mese, cioè dal lancio del prodotto sul mercato. L'azienda di Cuneo ha sempre parlato (sul sito e nei post) di " sostegno " e " finanziamento " all'ospedale di Torino. Linea seguita anche dalla Ferragni. Ma non ha mai smentito, però, l'errata comunicazione circolata sul web sulla proporzionalità della donazione in relazione alla vendita dei pandori. Anzi. Come mostrato dal Domani, su Instagram Balocco avrebbe condiviso video di influencer e acquirenti, che hanno promosso l'iniziativa parlando di donazione proporzionale alle vendite e non una tantum. Insomma, il famoso "parte del ricavato".

La polemica sui social

Come era prevedibile la rabbia degli acquirenti, che per sostenere l'operazione benefica hanno pagato cifre comprese tra i 9,90 euro e 12 euro a confezione (il doppio di un normale pandoro industriale da supermercato) si è riversata sotto al post pubblicitario di Chiara Ferragni, del 24 novembre scorso: " L'ospedale risponde dicendo che non esiste nessuna raccolta fondi... bello sto marketing buonista, grande Chiara", "Anche qui nessuna traccia della beneficenza tarocca dalla vendita dei panettoni", "Marketing e businessssssss per ogni cosa, chapeau". Come era già successo in altre occasioni, la Ferragni è stata accusata di avere tradito la fiducia del suo pubblico: " Le cause che stanno a cuore si sostengono gratuitamente e con trasparenza. Vedere un'operazione di puro marketing fare leva sui bambini malati di sarcoma è abbastanza irrispettoso nei confronti di chi ha o ha avuto a che fare con questa terribile malattia", "Che delusione. Tu che fai tante storie, neppure commenti per dare spiegazioni sul pandoro ".

Balocco nel mirino degli acquirenti