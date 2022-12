"Impegni annullati, è ancora positivo". Mattarella bloccato dal Covid

I prossimi impegni di Sergio Mattarella, per ora, sono annullati. Il presidente della Repubblica non potrà parteciparvi in quanto ancora affetto dal Covid. Lo ha comunicato l'ufficio stampa del Quirinale nelle scorse ore, spiegando che il capo dello Stato, pur in assenza di sintomi, risulta ancora positivo al relativo test e pertanto non potrà prendere parte agli eventi pubblici in programma per i giorni a venire. Pertanto, è stata annullata la cerimonia di scambio degli auguri con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile, prevista per domani, martedì 20 dicembre.

Mattarella positivo al Covid, come sta

Il Quirinale ha fatto sapere che Mattarella non presenzierà nemmeno alla Conferenza degli Ambasciatori italiani al ministero degli Esteri, prevista invece per mercoledì. A ribadire l'assenza del presidente è stato anche il vicepremier e capo della Farnesina, Antonio Tajani. In conferenza stampa, l'esponente di governo ha poi spiegato: " Gli ambasciatori ogni anno vengono alla Farnesina per fare il punto della situazione, saranno due giorni intensi di lavoro e non sarà una passerella ". Alla cerimonia, ha comunicato Tajani, interverrà anche il presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Già nei giorni scorsi Mattarella aveva dovuto rinunciare ad alcuni eventi istuzionali ai quali era prevista la sua presenza. Dopo la ultima apparizione in pubblico, la prima della Scala il 7 dicembre scorso, il presidente aveva manifestato leggeri sintomi di contagio e - come riferito dal Quirinale - aveva proseguito il proprio lavoro, pur restando in isolamento nell'appartamento della propria residenza. Così, il capo dello Stato era stato costretto a dare forfait all'inaugurazione dell'anno accademico della scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia, lunedì 12, e a un successivo convegno sull'Europa.

Lo scorso 16 dicembre, il presidente aveva preso parte in collegamento alla cerimonia dello scambio degli auguri di Natale e di fine anno con il Corpo Diplomatico, tenutasi al Quirinale.