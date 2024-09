Maxxi, dopo Giuli arriva Emanuela Bruni

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo le dimissioni del Ministro Sangiuliano e la recente nomina di Alessandro Giuli a Ministro della Cultura, si è aperta la corsa alla successione per il MAXXI, il museo nazionale delle arti del XXI Secolo di Roma. Dopo la rinunciadi assumere la reggenza da parte di Raffaela Docimo, sarà Maria Emanuela Bruni ad assumere la carica.

La sua elezione

Si è riunito oggi, 11 settembre, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione MAXXI. Alla riunione erano presenti i consiglieri Francesca Barbi Marinetti, Maria Emanuela Bruni, Raffaella Docimo e Nicola Lanzetta. Il CdA ha preso atto delle norme statutarie che prevedono che le funzioni del presidente vengano assunte dal consigliere più anziano, ovvero la professoressa Raffaella Docimo, la quale ha dichiarato la propria indisponibilità a svolgere tali funzioni ritenendole al momento incompatibili con lo svolgimento dei suoi impegni istituzionali di Professore ordinario a tempo pieno presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. La professoressa continuerà però a ricoprire il ruolo di membro del CdA. Dopo la rinuncia, ad assumere le funzioni Maria Emanuela Bruni. Invariate, fino alla nomina del nuovo Presidente le cariche di Segretario Generale e Direttore Artistico della Fondazione.

Chi è Maria Emanuela Bruni

Chiamata da tutti semplicemente Emanuela, la Bruni era stata nominata nel Cda della Fondazione Maxxi, nell’aprile scorso su proposta del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. È una giornalista e scrittrice. Laureata in lettere con indirizzo storico artistico. È stata la prima donna in Italia a ricoprire la carica di Capo del Cerimoniale di Stato. Ha scritto per numerosi quotidiani e settimanali tra cui il Sole 24 ore. Dal 1998 capo dell’Ufficio Stampa e comunicazione del Ministero del Tesoro e poi della Presidenza del Consiglio dei Ministri sino al 2011. Ha lavorato per la Presidenza della Repubblica come Direttore della Comunicazione nazionale per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

È stata Assessore alle Politiche culturali del Comune di Frascati. Vincitrice del 51 PrixItalia/ premio speciale per la divulgazione sull’Euro. Ha tenuto corsi di comunicazione e giornalismo in varie università (Salerno, Cosenza, Luiss).

Curatrice di mostre storiche e artistiche ha scritto e curato numerosi cataloghi e libri tra cui: Alfabeto Italiano con, Egea editrice; conla biografia di, La mia vita, ed. Mondadori; Piccolo Dizionario delle Italiane, Mursia editore. È responsabile della Comunicazione dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia.