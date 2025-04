Mediaset, la campagna istituzionale per il 25 aprile

Ascolta ora 00:00 00:00

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, Mediaset realizza una campagna istituzionale per il 25 aprile, trasmettendo per l’intera giornata uno spot celebrativo su tutte le emittenti del gruppo.

Il "simbolo" della bandiera italiana

Il messaggio, essenziale e simbolico, è costruito attorno alla bandiera italiana, accompagnata dalla scritta “25 aprile – 80 anni di libertà”, per richiamare il valore fondante della libertà e il significato profondo della ricorrenza nella storia repubblicana.

Dove vederlo

Lo spot è programmato su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e tutte le reti Mediaset, con passaggi all’interno dei principali spazi informativi e di intrattenimento.

Con questa iniziativa, Mediaset rinnova il proprionel sostenere i valori della, della democrazia e dell’identità nazionale, offrendo un contributo di riflessione attraverso il linguaggio diretto e condiviso della televisione.