"La signora fa la bulla...". Anna Oxa se la prende con la Lucarelli

Neanche il tempo di fare passare l'eco mediatica dell'intervista rilasciata a Francesca Fagnani che Anna Oxa torna immediatamente a far parlare di sé. All'indomani della puntata di "Belve" su Rai2 - che per la prima volta ha proposto il programma in prima serata - questa volta è per via di un post inaspettato e caustico che è stato condiviso nelle scorse ore dal suo staff su Facebook che la cantante è tornata subito sotto le luci dei riflettori. Oxa, infatti, punta il dito contro Selvaggia Lucarelli, in riferimento a quello che è successo durante la settimana di Sanremo. In occasione del Festival la giornalista aveva condiviso una storia raffigurante l'artista con un occhio nero con a margine la scritta: "Madame c'è andata giù pesante". Il post riguardava il gossip che aveva coinvolto le due artiste, protagoniste di un presunto litigio dietro le quinte poi rivelatosi falso.

"Da dove vi arrivano queste genialate?"

Il post è stato subito rimosso, ma Selvaggia Lucarelli ha fatto in tempo a fare uno screenshot per condividerlo sul proprio profilo Instagram. "Coincidenza vuole la signora Lucarelli fa la bulla con la signora Oxa. Pur sapendo che la storia con Madame non è vera, pur di divulgare e mettere in cattiva luce Anna Oxa, mette sotto le scarpe la violenza sulle donne (che in RAI in genere se ne parla tanto). Ma non è che siete influenzati con Matano dal posto fisso a 'Ballando con le stelle'?". Qua il conduttore de "La vita in diretta" viene tirato in ballo a causa di un intervento nella propria trasmissione di Anna Pettinelli che aveva criticato la Oxa per avere indossato un paio di occhiali da sole durante il faccia a faccia con la Francesca Fagnani.

Poi, torna contro la Lucarelli. "Cara Selvaggia (mi auguro solo di nome), si ricordi che quando è stato il fatto di sua madre e lei chiedeva aiuto, nonostante i precedenti della sua simpatia nei confronti della signora Oxa, la signora Oxa è stata disponibile e presente… Una Donna pensa a queste cose! Ma la signora Oxa si è mai permessa di fare solo ad uno di voi quello che voi vi prestate a fare su di lei? Forse sono queste le cose che non accetta? Per questo è polemica? Ha mai litigato con voi? Vi siete mai parlati? Sicuramente NO! Da dove vi arrivano queste 'genialate'? Penso sempre che questo a mio avviso sia 'trash'". Infine, l'ultima stilettata: "Mille volte la signorilità e la sensibilità di Barbara D’Urso che ha rispetto delle persone, visto che ha la nomea del trash. Diamo a Cesare quel che è di Cesare!!". A tutto questo Selvaggia Lucarelli si è limitata a commentare con un laconico: "Eh?".