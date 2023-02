"Abbiamo querelato". Anna Oxa e il retroscena sulla lite a Sanremo

A Sanremo non sono volati bicchieri tra Anna Oxa e Madame. La prima lo aveva detto con forza (a suon di comunicati social) durante la settimana del Festival; la seconda lo ha dichiarato con tweet dopo la finalissima. Solo oggi si scopre, però, che in realtà qualcosa è successo nel dietro le quinte del teatro Ariston. A rivelarlo è stata Anna Oxa che, dopo le fatiche sanremesi, ha deciso di concedere un'intervista a Francesca Fagnani, che il 21 febbraio torna in prima serata su Rai Due con il suo programma Belve.

La cantautrice si è prestata a rispondere alle pungenti domande della giornalista ma le sue risposte sono apparse, a tratti, sibilline e fumose. Come quando ha commentato il 25esimo posto in classifica ottenuto con la sua partecipazione al Festival: " La gente è fuori da quella sala. Il voto? Non esiste. Il vero voto è quello che tu hai trasferito. Se senti la parola voto, non è un numero, potrebbe essere qualcos'altro". Anna Oxa si è detta soddisfatta di quanto fatto a Sanremo e di essere riuscista a trasmettere il suo messaggio: "Contentissima di avere portato alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato ".

La presunta lite con Madame: "Orchestrata ad arte"

Impossibile per Francesca Fagnani non tornare sul bicchiere-gate nato nel backstage dell'Ariston in seguito ad alcune indiscrezioni circolate sul web durante la terza serata della kermesse, che voleva le due artiste l'una contro l'altra con tanto di bicchieri lanciati addosso. " La nostra lite è stata orchestrata ad arte da qualche salottino. Non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Ci sarà modo più avanti per raccontare ", ha precisato Anna Oxa a Belve, rivelando di avere proceduto legalmente contro qualcuno, la cui identità non è stata però rivelata.