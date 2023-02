"Mi ha schiaffeggiato". Il racconto (frainteso) della moglie di Castrovilli

È stato un San Valentino tormentato quello che hanno dovuto affrontare i coniugi Castrovilli. Ma non tanto per qualche particolare dissidio interno alla coppia – come comunque potrebbe capitare a chiunque –, bensì per colpa di un arbitro di calcio. La surreale vicenda raccontata in prima persona sui propri canali social da Rachele Risaliti, la moglie del centrocampista della Fiorentina che ha spiegato come ha subìto violenza da parte del marito calciatore, potrebbe inizialmente far rabbrividire chiunque ad un primo impatto. Tuttavia il senso del discorso della modella assume tutt’altro poi significato nel momento in cui si comprende esattamente la dinamica dei fatti.

"Mi ha fatto male? Sì". Poi la spiegazione

Siamo immediatamente dopo il match tra Juventus e Fiorentina, vinto 1-0 dai bianconeri grazie al gol di Rabiot. Il finale di match è a dir poco incandescente: a Gaetano Castrovilli viene annullato dal Var un gol contro la formazione allenata da Massimiliano Allegri per un fuorigioco millimetrico all'ultimo minuto. Un classico episodio da partita di Serie A da quando è stata introdotta la tecnologia in campo. Quella frustrazione per la gioia strozzata in gola se la porta anche a casa e, nella notte successiva, ha un terribile incubo. "Stanotte Gaetano pensava alla Var e al gol annullato, e mi ha dato due schiaffi nel sonno. Pensava fossi l'arbitro", scrive lei, "basita e senza parole", in una storia su Instagram dai toni che volevano essere ironici nelle sue intenzioni. Il racconto è senz'altro quantomeno curioso e la Miss Italia del 2016 lo arricchisce di ulteriori particolari. "Mi ha fatto male? Sì", ammette secca. "Mi sono spaventata? Ancora di più. Ma ti amo lo stesso", aggiunge rivolta al marito, presunto sonnambulo.

La correzione del tiro dopo le critiche

A quanto pare, però, il suo intento scherzoso non è stato ben digerito dai suoi followers, che ha subito pesantemente condanno l'accaduto. Se interpretare i sogni è materia difficile, dovrebbe esserlo di meno leggere tra le righe di un post ironico e spiegato meglio in serata. "Voleva essere solo una storia divertente... ma a volte dimentico il contorno", ha poi dichiarato riferendosi ai commenti al veleno al suo post. Rachele Risaliti voleva semplicemente trovare una critica, neanche troppo sottile ma scherzosa, alla decisione di Fabbri di annullare la rete di Castrovilli per fuorigioco. "Con Gaetano ci siamo fatti una risata, credo sia successo a tanti". La moglie di Castrovilli mette così a tacere le polemiche. Il calciatore della Fiorentina sta vivendo un momento complicato, dopo quasi due anni fermo a causa di vari infortuni e dopo avere perso anche la Nazionale: domenica sera sognava il riscatto, ma alla fine è stato solo un incubo.