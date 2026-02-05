Milano-Cortina, la sorpresa di Sinner: controllore per un giorno alla stazione

Per un giorno Jannik Sinner ha appeso la racchetta al chiodo e si è trasformato in controllore ferroviario. Stamattina, 5 febbraio, il tennista azzurro è comparso a sorpresa sui binari di Milano Centrale per vestire i panni di addetto al controllo dei biglietti di un treno simbolico diretto verso Milano-Cortina 2026, in vista dell’apertura delle Olimpiadi invernali.

Nonostante la cerimonia inaugurale si terrà venerdì 6 febbraio, e Sinner non parteciperà ufficialmente, la sua apparizione di oggi ha fatto sorridere i tifosi e acceso la curiosità, il numero due del tennis mondiale ha dato il via in modo originale al conto alla rovescia verso i Giochi.

Insieme a Bebe Vio sul treno olimpico

Al fianco di Sinner c’era Bebe Vio, icona dello sport paralimpico italiano. Megafono alla mano, la schermitrice ha invitato i passeggeri a salire a bordo del treno “diretto alle emozioni olimpiche”. Tra battute, selfie e sorrisi, i due atleti hanno reso speciale un viaggio fuori dall’ordinario, trasformando la stazione di Milano in un piccolo scenario olimpico.

Nonostante la sua proverbiale riservatezza, Sinner, armato di obliteratrice, ha sorriso e timbrato i biglietti dei passeggeri, mentre Bebe Vio, con il suo megafono, li ha incoraggiati a salire sul convoglio giusto, accompagnando simbolicamente l’inizio dei Giochi invernali in Italia.

Dagli Australian Open… al controllo dei biglietti

Il passaggio dal campo da tennis alla banchina ferroviaria è stato breve ma sorprendente.

L’iniziativa rientra nella campagna “All Conditions Express” di Nike, in collaborazione con Strava, pensata per promuovere Milano-Cortina 2026. Il treno speciale, operativo solo per l’evento promozionale, ha visto Sinner e Bebe Vio nei ruoli di “controllori d’eccezione”, intrattenendo i viaggiatori con la loro simpatia e il loro carisma.