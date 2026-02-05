Cerimonia di inaugurazione a San Siro: come arrivare e cosa bisogna sapere

L'appuntamento con la grandiosa cerimonia di apertura delle Olimpiadi è a San Siro per le 20. Attenzione però: l'accesso a San Siro sarà consentito solo dietro presentazione del biglietto digitale valido sulla Ticketing App ufficiale di Milano Cortina 2026 che deve riportare il nome.

Attenzione: non è possibile accedere allo stadio in auto. Si può lasciare in uno dei parcheggi di interscambio e proseguire utilizzando la metro (M5 San Siro Stadio, M1 Lotto) o il tram (linea 16) che viaggeranno fino alle 2 di notte.

Si consiglia di arrivare con largo anticipo per completare i controlli di sicurezza: i cancelli (si accede solo dal lato Sud, che corrisponde a piazzale Angelo Moratti) apriranno alle 16. I tempi stimati per i controlli sono di 30 minuti circa (per facilitare le operazioni si suggerisce di tenere a portata di mano il ticket e togliere ogni oggetto dalle tasche di giacche e pantaloni), ma una volta terminati potrebbero volerci fino a 25 minuti per raggiungere il posto a sedere. Alle ore 19.15 inizierà il pre-show, la Cerimonia alle 20.

È consigliato vestirsi in modo adeguato alle temperature, preferibilmente impermeabile in caso di pioggia, e di indossare scarpe comode.

Per motivi di sicurezza non è consentito introdurre allo stadio power bank di qualsiasi tipo, bevande alcoliche e analcoliche (sono consentite esclusivamente borracce in plastica o metallo, vuote, fino a 75 cl per persona) , alimenti,

obiettivi fotografici con estensione superiore ai 20 cm, farmaci senza prescrizione medica, ombrelli (sono consentiti solo quelli pieghevoli di piccole dimensioni), bandiere di dimensioni superiori a 1x2 metri o con aste rigide.