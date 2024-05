"Fino a 1000 euro per valutare hotel su Booking". Occhio al messaggio: cosa nasconde

La prospettiva di guadagnare dei soldi stando tranquillamente seduti davanti a uno schermo dovrebbe già di per sé mettere in allarme chiunque, ma i potenziali truffatori che circolano in rete, sui social media e sulle app di messaggistica istantanea sono sempre alla ricerca di nuove vittime, sperando che qualcuno non abbia le conoscenze sufficienti per potersi difendere: potrebbe rientrare appieno in questo genere di raggiri un messaggio circolato con insistenza in queste ore su WhatsApp.

Il sedicente promotore della vantaggiosissima offerta promette lauti introiti a chi volesse rispondere al suo invito, con l'unico impegno di valutare le prenotazioni alberghiere su "booking.com" e di mettere un semplice "mi piace" agli hotel che saranno indicati. Il dubbio che si tratti di una truffa è desisamente molto forte.

"Salve. Abbiamo bisogno di qualcuno che valuti le prenotazioni alberghiere. Pagheremo 200€~1000€" , si legge nella presunta offerta di lavoro, riportata da Punto Informatico. "Tutto quello che dobbiamo fare è valutare o mettere mi piace all’hotel su Booking.com. Se sei interessato a questo lavoro, rispondi {1} per indicare che sei stato invitato. Dopo aver risposto a {1}, contatta il tuo amministratore di WhatsApp".

Dopo la breve spiegazione, è indicato un numero telefonico con prefisso italiano +39 corrispondente a un profilo WhatsApp che si dovrebbe contattare per avere dei chiarimenti o per proporsi per il presunto impiego. Lo username corrispondente fa riferimento a una generica Elena, senza che tuttavia nella pagina sia inserito alcun riferimento alla proposta di lavoro di cui parla il sospetto messaggio poco sopra riportato. Oltre ciò, il profilo è sprovvisto di foto e di dettagli.

Un'altra discrepanza in grado di alimentare il sospetto è che non è stata questa Elena a inviare l'offerta tramite l'app di messaggistica istantanea targata Meta, bensì un certo Young-Jones, il cui numero di telefono ha prefisso internazionale +62, vale a dire quello dell’Indonesia.

Se a ciò si aggiunge che valutare un hotel su Booking è permesso solo ai clienti che hanno effettivamente alloggiato nella struttura prenotata e solo tramite il proprio account personale, si capisce che i conti a non tornare sono già troppi.

Basterebbero questi elementi a spingere chiunque a eliminare il messaggio e bloccare il mittente oltre che, ovviamente, a non cliccare in alcun modo su qualunque genere di link inserito nello stesso.

Per comprendere cosa può accadere e di che tipo di truffa si tratta sarebbe necessario contattare il numero di telefono inserito in calce al testo, ma il consiglio è quello di evitare di farlo, così come di avviare una chat con lo stesso. Come sempre accade, le insidie maggiori si nascondono dietro le offerte di lavoro troppo allettanti, ecco perché è sempre bene girare alla larga anche se non si conoscono i dettagli della potenziale frode.