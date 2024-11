Monete da 2 euro rare che possono valere una fortuna, quali sono le più preziose

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel vastissimo mondo della numismatica stanno acquisendo sempre più importanza le monete da 2 euro, con pezzi che in breve tempo sono riusciti a diventare molto ambiti fra i collezionisti. Ci sono delle monete, infatti, alle quali è riconosciuto un certo valore perché rare o particolari. Alcune sono divenute speciali per un difetto, altre perché prodotte a scopo commemorativo, come quelle realizzate per il 200° anniversario della nascita di Giuseppe Verdi. Gli esempi sono tanti, ma vediamo quali sono raelmente preziose agli occhi degli esperti del settore.

La moneta "Galileo Galilei"

Fra le monete da 2 euro di maggior valore troviamo quella in onore del celebre matematico, fisico, filosofo e astronomo Galileo Galilei. La moneta in suo onore è stata emessa dalla Repubblica di San Marino nell'ormai lontano 2004, quando ricorreva il 400° anniversario relativo alle prime osservazioni astronomiche compiute dal noto scienziato.

Nello specifico, la moneta prodotta raffigura lo scienziato pisano insieme al suo telescopio, ed è incisa anche la scritta "San Marino". A quanto pare sono stati prodotti solo 110.000 esemplari, cosa che ha reso il pezzo molto raro e ambito dai collezionisti. In condizioni perfette, e nella sua confezione, la moneta può errivare a costare 200-250 euro.

La moneta "Grace Kelly"

Altra moneta molto ambita è quella dell'amatissima Grace Kelly. Si tratta di un pezzo coniato dal Principato di Monaco nel 2007, quando ricorreva il 25° anniversario della morte della principessa. Dal momento che si tratta di una tiratura molto limitata (solo 20.001 esemplari), queste monete sono divenute molto ricercate dai collezionisti. La loro rarità ha aumentato esponenzialmente il valore, tanto che oggi parliamo di 2.000 - 3.000 euro per i pezzi migliori, venduti in condizioni eccellenti.

La moneta del "Castello di Monanco"

Sempre restando nel Principato, abbiamo anche le monete dedicate al Castello di Monaco, coniata nel 2015 in occasione del restauro di Palais Princier, la residenza ufficiale della famiglia reale. Ne sono stati realizzati solo 10mila esemplari, cosa che ha fatto schizzare il loro valore fino a 1.500/2.500 euro.

Le monete rare del Lussemburgo

Altre monete a cui prestare attenzione sono quelle del Lussemburgo, che fa emettere i propri pezzi dalle zecche di Finlandia, Francia e Paesi Bassi. Può capitare che si trovino in giro delle monete lussemburghesi, ma coniate in luoghi diversi nello stesso anno. In questo caso il valore di un pezzo in ottime condizioni si aggira intorno ai 100 euro.

La mappa Ue sbagliata

Altro pezzo molto ricercato è la moneta da 2 euro con la mappa dell'Unione europea errata. Gli errori, si sa, sono la qualità più ricercata dai collezionisti, sempre pronti a scovare qualcosa di unico. In questo caso parliamo di molteplici pezzi che assumono valore in base alle loro condizioni e al tipo di errore. Fra i difetti possono esserci Nazioni mancanti nella mappa, oppure una versione precedente dell'Unione Europea, relativa a un periodo in cui altri paesi non sono stati inclusi.

Non abbiamo un valore standard. Tutto dipende da quanto la moneta è particolare. Si va dai 30/50 euro alle 100 euro.

Le monete 2 euro rare Olimpiadi di Parigi

Un pezzo più attuale, ma molto ricercato, sono le monete coniate in onore delle olimpiadi di Parigi.

In questi ultimissimi anni sono già state emesse monete dedicate ai giochi olimpici, ma quella più ambita è sicuramente quella dell'anno corrente, in cui si sono svolte le competizioni, vale a dire il pezzo del 2024 con la Torre Eiffel in primo piano.

Si tratta di pezzi emessi a tiratura limitata, parliamo di 500.000 pezzi, e già adesso valgono dai 10 ai 20 euro. Tutto fa però pensare che in futuro la cirfra salirà vertiginosamente.