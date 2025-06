Morta la "pacchista" di "Affari tuoi". Harley Zuriatti aveva solo 29 anni

È morta oggi, 21 giugno Harley Zuriatti, aveva solo 29 anni. Ad aprile 2024 aveva partecipato ad Affari tuoi come rappresentante del Friuli Venezia Giulia. Durante la puntata, allora ancora condotta da Amadeus, aveva raccontato con grande forza la battaglia contro un tumore all’utero, dedicando simbolicamente la sua partita a tutte le persone affette da malattie oncologiche.

L'annuncio

Ad annunciare la sua scomparsa è stato il marito, Andrea Fiorillo, che sui social ha condiviso la triste notizia:" Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l'ultimo saluto come merita ".

Harley Zuriatti partecipò ad Affari tuoi conquistando il pubblico con il suo sorriso solare e la sua energia contagiosa. Durante la puntata raccontò con simpatia l’origine del suo nome: il padre, grande appassionato di moto, aveva scelto di chiamarla Harley in onore delle Harley-Davidson. Accanto a lei c’era il fidanzato Andrea, che l’ha sostenuta durante tutto il gioco. Insieme riuscirono a portare a casa una vincita di 20mila euro, tra emozione e commozione.

Il racconto

Durante la puntata, Harley si aprì con grande sincerità, condividendo un momento molto intimo della sua vita. Raccontò di essere alle prese con un tumore all’utero e che, di lì a poco, avrebbe dovuto affrontare un intervento chirurgico. Disse di essersi affezionata al programma di Rai1 proprio nei mesi più difficili, mentre si sottoponeva alle sedute di chemioterapia: Affari tuoi era diventato per lei un appuntamento quotidiano capace di regalarle un sorriso anche nei giorni più duri.