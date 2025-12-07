Il miglior panettone 2025 costa meno di 7 euro: ecco la classifica

Protagonista indiscusso delle nostre tavole durante le feste di Natale, il panettone è una prelibatezza alla quale in pochi possono rinunciare. Negli anni ne sono state proposte infinite variazioni, tanto da accontentare i palati più esigenti.

Anche questo anno, Altroconsumo, ha fatto una classifica, decretando il miglior panettone del 2025. Ovviamente sono stati tenuti in considerazioni diversi elementi, come impasto, aroma, sofficità e qualità degli ingredienti. A sorprendere è il fatto che fra i migliori non si trovano esclusivamente dei prodotti gourmet, come qualcuno poteva aspettarsi. Alcuni sono semplici prodotti da supermercato, con un prezzo inferiore a 7 euro. "Tre dei quattro prodotti in cima alla classifica costano meno di 7 euro" , assicurano infatti da Altroconsumo. "A vincere, infatti, sono i panettoni dei marchi commerciali, che con prezzi attorno ai 6 euro non solo rispettano la tradizione, ma superano anche molti concorrenti più costosi".

Come spiegato dall'associazione, sono stati scelti 12 panettoni classici, tutti acquistati in normali punti vendita. I panettoni sono stati quindi sottoposti a un accurato esame. Le analisi di laboratorio hanno verificato che fossero stati rispettati i requisiti di legge, e hanno riscontrato la presenza o meno di ingredienti di buona qualità. Sono stati inoltre ricercati i conservanti, il quantitativo di perossidi (utili per la conservazione) e la presenza di muffe e/o lieviti. Ecco qual è stato il risultato.

"In testa alla nostra classifica si posiziona un prodotto a marchio commerciale, il panettone classico Coop, che conquista il doppio titolo di Migliore del Test e Miglior Acquisto" , fanno sapere da Altroconsumo nel loro elaborato finale. "Accanto a Coop ottiene il titolo di Miglior Acquisto un altro panettone distribuito da una delle catene di supermercati più nota, Le Grazie (Esselunga): entrambi questi panettoni sono distribuiti nei punti vendita delle catene omonime ad un prezzo di circa 6 €. Un ottimo prezzo per prodotti di qualità".

A seguire troviamo il panettone Maina "Il gran nocciolato", il "Panettone classico" della Bauli, "Il mandorlato" della Balocco, "Il Panettone" de Il Viaggiator

goloso, il "Panettone tradizionale" di Fiasconaro, "Il panettone tradizionale Bruno Barbieri" di Motta, il "Panettone milanese" de Le tre Marie, il panettone del Duca Moscati (Eurospin) e il Panettone Gran Galup tradizionale.