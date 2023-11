Gli abitanti dei Paesi Bassi sono i più alti del mondo

L'altezza media delle persone varia significativamente in tutto il mondo. Sono diversi i fattori che influenzano questi dati: genetica, alimentazione, ambiente. L'altezza media umana può anche cambiare nel tempo a causa di fattori come l'assistenza sanitaria, l'attività sportiva e lo stile di vita. Per questo motivo, comprendere l'altezza media per Paese può fornire informazioni sulla salute e sul benessere di una popolazione.

Le persone più alte sono distribuite in gran parte nelle zone del Nord e dell'Est Europa, con altezze medie superiori a 180 cm per gli uomini e circa 170 cm per le donne. Al contrario, molti paesi dell'Asia e dell'Africa hanno altezze medie inferiori a 165 cm per gli uomini e 155 cm per le donne.

In questa classifica, i Paesi Bassi si classificano al primo posto con un'altezza media maschile di 184 cm, seguiti da vicino da Bosnia ed Erzegovina, Estonia e Montenegro – tra Paesi dell'Est Europa - con un'altezza media di 183 cm. Seguono altre nazioni come Danimarca, Islanda, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ucraina, che condividono tutte un'altezza media di 181 cm. L'Italia è solamente 84esima – uno dei più bassi in Europa - con un'altezza media degli uomini di 174 cm, di poco superiore all'altezza media nel mondo (173 cm).

Diversa la situazione in Africa, con alcuni paesi, come il Mozambico, che hanno altezze medie inferiori a 165 cm. L'altezza media più bassa registrata per gli uomini si trova però in un territorio del sud-est asiatico, Timor Est, con 160 cm. Non a caso si tratta di uno dei paesi più poveri al mondo, con un prodotto interno lordo pro capite di soli 1.200 dollari all'anno.

La classifica delle donne è in linea di massima simile a quella degli uomini. In vetta ci sono sempre i Paesi Bassi e Montenegro, con un'altezza media femminile di 170 cm. Guatemala, Bangladesh e Nepal hanno invece l'altezza media più bassa, inferiore a 152 cm.