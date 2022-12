"Questione irrisolta". L'Eliseo provoca ancora l'Italia sui migranti

La questione migranti " non è stata risolta ". La Francia alza di nuovo il sopracciglio e torna a polemizzare con l'Italia. Tra Parigi e Roma le divisioni sulla responsabilità dei salvataggi in mare sono tutt'altro che sanate: lo fanno intendere fonti dell'Eliseo alla vigilia del vertice Med9 di Alicante, dove il tema sarà oggetto di discussione tra i leader dei 9 Paesi europei del Mediterraneo. Così, dopo aver fatto la morale al governo italiano (senza le carte in regola per poterselo permettere), i transalpini sono tornati a marcare il terreno sull'argomento deflagrato nelle scorse settimane con il caso Ocean Viking.

"Dall'Italia nessun cambiamento", l'attacco di Parigi

" La questione specifica dell'applicazione del diritto, che è la questione su cui eravamo divisi con le autorità italiane, non è stata risolta. Non abbiamo riscontrato, almeno in questa fase, alcun cambiamento nella posizione delle autorità italiane sull'applicazione del diritto dello Stato di bandiera, mentre noi riteniamo che il diritto preveda la responsabilità primaria degli Stati della zona Sar ", hanno spiegato fonti francesi durante un briefing sul Med9, proprio in riferimento alla controversa vicenda della Ocean Viking. In quella circostanza, la nave Ong si era diretta in Francia dopo l'attracco negato dalle nostre autorità e i transaplini avevano strigliato l'Italia parlando di " brutto gesto ". E la corresponsabilità tra Paesi Ue? Non pervenuta.

Caso Ocean Viking, le conseguenze

Ora, a meno di un mese da quello strappo, le medesime fonti vicine all'Eliseo hanno sottolineato che si sta collaborando " con i Paesi terzi per poter affrontare la questione in modo molto più ampio, ovvero cioè non solo tra Francia e Italia ". Così, i francesi hanno stigmatizzato quanto accaduto con la Ocean Viking. " Un certo numero di Paesi terzi, e per di più europei, non sono stati coinvolti nella discussione, che si è concentrata su un confronto franco-italiano, mentre ovviamente va oltre questo... ", hanno lamentato da Parigi, chiedendo che tutti gli Stati Ue " sentano la propria responsabilità e si impegnino in modo costruttivo " sul tema. Secondo alcuni, una presa di posizione strategica volta a dettare una linea chiara alla vigilia dell'imminente vertice mediterraneo: la Francia - sembra di capire - sostiene di fare già abbastanza e pretende che siano gli altri Paesi a spendersi sull'accoglienza.

Nessun bilaterale Macron-Meloni