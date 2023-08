La notizia nascosta da tutti, no ai tennisti trans e gli extraprofitti: quindi, oggi...

- Tassa sugli extra profitti, Zaki, Facci silurato dalla Rai in ode al politicamente corretto, ora il dibattito sul salario minimo. Caro governo, siamo sicuri che per fare queste cose non bastasse un esecutivo a guida Pd?

- Il ministro tedesco degli Interni vuole espellere dalla Germania i membri dei clan criminali. E lo vuole fare anche in assenza di condanne in sede penale. Comprensibile, anche se forse un tantino fuori dallo stato di diritto e forse discriminante visto che andrebbe a colpire l’affiliazione familiare che non sempre si può scegliere. Ma sapete quale è il dettaglio quasi incredibile? Che il ministro proponente, Nancy Faeser, è socialdemocratica. Cioè di sinistra. Ormai il mondo sta andando alla rovescia.

- Cosa ne penso della tassa sugli extraprofitti l’ho detto ieri e se volete ve lo andate a ricercare che non ho intenzione di ripetermi. Però se ad esultare sono Giuseppe Conte e tutto il Movimento Cinque Stelle, con la sinistra stile Schlein che sogghigna, beh: non vi viene in mente allora che la manovra tutto è tranne che liberale?

- Sul caso De Angelis la cosa più intelligente l’ha detta Giorgia Meloni, peccato l’abbia fatto però non pubblicamente: “Ci mancava questa, poteva starsi zitto”. Tutto qui il punto: tacere, a volte, è la scelta migliore. Consiglio che forse andrebbe indirizzato a tanti componenti dell'esecutivo e della maggioranza.

- Mi dispiace che il raduno scout in Corea del Sud sia andato così male: prima il caldo e poi il ciclone. Però sinceramente vederli nelle foto con divise raffazzonate e trolley a ruote beh, non dà una grande immagine del movimento.

- Spero veramente che quanto dichiarato dalle sorelle dell’assassino di Rovereto sia stato mal riportato dal Corriere della Sera. O sia una falsa percezione personale. Perché dicono: “Lo abbiamo detto ai carabinieri l’ultima volta che ci aveva aggredito: se va avanti così prima o poi ucciderà qualcuno. Avevamo chiesto un Tso. Ci hanno risposto che, finché non avesse ammazzato una persona, loro non potevano farci niente”. Ci rendiamo conto? Serve il morto per poter intervenire?

- La norma sui taxi non è liberale, visto che di fatto conserva un mezzo monopolio. La legge sugli extraporofitti delle banche non è liberale, visto che impone una tassa a retroattiva chi ha lecitamente incassato un guadagno. Forse giusto sugli stipendi sul Ponte di Messina andiamo bene. Per il resto insomma...

- Il gender reveal party provoca irritazioni cutanee solo a sentirlo nominare. Se poi sei così pacchiano da farlo in stile Nargi-Zaccagni allora non meriti neppure un po’ di rispetto.

- Secondo i dati la norma ideata dal ministro Urso di esporre i prezzi medi del carburante in ogni pompa di benzina ha avuto l’effetto opposto a quello sperato: il costo è aumentato. Magari non sarà tutta colpa sua. Ma non sembra comunque che abbia prodotto il risultato sperato di abbassare i costi. E forse dimostrerà che tutto sommato la “speculazione” se c’era, non era da imputare ai venditori finali.

- Navratilova, ex tennista, la tocca piano contro i trans: "Il tennis femminile non è per maschi falliti". Datele un premio.

- Ovviamente la notizia non ha trovato alcuno spazio sulle home page dei grandi quotidiani italiani come invece era successo per le denunce, mai confermate, che ad uccidere l’esemplare di orso M62 fossero stati dei bracconieri. Pareva quasi che ad armare i cacciatori fosse stato il presidente della Provincia di Trento. Vi leggo un titolo a caso da Fanpage: “Trovato morto l’orso M62: era nella ‘black List’ di Fugatti. L’Enpa: ‘Temiamo atto di bracconaggio’”. Beh: sapete qual è la verità? Che l’autopsia (sì, abbiamo fatto l’autopsia a un orso…) certifica che M62 è stato ucciso da un altro orso e non dai bracconieri. Sul suo corpo non sono stati trovati proiettili né segni di avvelenamento. Nulla di nulla. Sul suo corpo graffi e segni di un altro animale. Qualcuno si scuserà?

- Pare che Meloni e Piantedosi si siano visti dopo il Cdm di ieri sera per mettere a punto un pacchetto sicurezza per settembre. Più organico alla polizia, prevenzione della violenza giovanile, controllo dell’immigrazione. Occhio, cara Giorgia. Perché buona parte degli elettori hanno votato centrodestra proprio per il “pacchetto sicurezza”. E ad oggi gli sbarchi, l’omicidio di Rovereto e i fatti di Catania ci dicono che le cose non stanno andando benissimo.

- Il governo ha approvato una norma per “smaltire” (Lollibrigida dixit) il granchio blu che sta devastando i nostri mari. Non sento animalisti opporsi come per l’orso Jj4. Razzismo animale?