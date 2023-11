"Nuda per sei ore al freddo tra le spine…". Parla la donna stuprata dal maghrebino

Ennesimo episodio di violenza sessuale che vede sul banco degli accusati un cittadino straniero. I fatti si sono svolti a Priverno, in provincia di Latina, lo scorso 1 novembre e l'uomo, che però rifiuta l'accusa e riferisce di aver avuto con la donna un rapporto consenziente. Diversa è la versione della donna, che tramite un post Facebook carico di rabbia ha messo nero su bianco tutto il suo disappunto, non solo per lo stupro ma anche per i commenti dell'opinione pubblica, non clemente con la donna.

" Era un conoscente. Avevo fretta di tornare da mia figlia. Ho accettato il passaggio. E ho sbagliato. Ma solo per questo è stato giusto subire tutto ciò? ", scrive la donna nel suo post su Facebook, dove racconta le lunghe ore trascorse al freddo tra la paura e le angherie del suo stupratore maghrebino. " I suoi urli, la sua violenza carnale, i suoi pugni in testa… Ho reagito nel momento in cui ero sicura di non sbagliare e di riuscire a scappare. Ho sopportato il freddo nuda sei ore in mezzo alle spine e agli alberi per non farmi trovare, perché mi ha cercata per ore ", ha proseguito la vittima.

Da ogni parola di questo racconto trasudano il terrore e la violenza di quelle ore, in cui ha prevalso il suo spirito di sopravvivenza. " Quando non mi ha più cercata, e quando sentivo che il mio corpo non si muoveva più perché intorpidito dal freddo e dallo choc, pur di trovare un'uscita sicura dove poter chiedere aiuto, mi sono portata avanti al petto tutti gli alberi, rami e spine camminando al buio pesto. Sapete perché? Per tornare da mia figlia! La mia unica ragione di vita ", ha detto ancora la vittima. La disperazione è l'elemento che emerge con più forza dalle sue parole.