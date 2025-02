Il falso questionario Aci poi la truffa svuota conto: occhio a questa mail

Ascolta ora 00:00 00:00

Negli ultimi giorni c'è stata un'impennata di casi di truffe che sfruttano il nome dell'Aci per far cadere in trappola ignari utenti: gli esperti di sicurezza informatica lanciano l'allarme per questa nuova campagna di phishing, spiegando i dettagli di una frode che viene messa in atto ancora una volta tramite e-mail.

Approfittando dell'ingenuità delle vittime di turno, convinte di dover eseguire una semplice procedura per mettere le mani su un premio esclusivo, i cybercriminali puntano al bersaglio grosso, vale a dire le credenziali per accedere al loro conto corrente. Per rendere più autorevole l'ingannevole messaggio di posta elettronica, i truffatori hanno provveduto a ricreare con dovizia di dettagli tutti gli elementi grafici e i marchi che richiamano il portale ufficiale dell'Aci. Mano a mano che si va avanti, anche grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sta diventando sempre più difficile distinguere una frode semplicemente da un punto di vista estetico: è possibile comunque difendersi tenendo bene a mente certe caratteristiche che si ripetono in questo genere di raggiri.

L'e-mail trappola presenta all'obiettivo di turno la possibilità di vincere un regalo prendendo parte a un banalissimo questionario: niente di più semplice, dato che si tratta di una procedura che richiede pochi minuti del proprio tempo. Per poter accedere al form da compilare online e ottenere in modo completamente gratuito il fantomatico Kit di emergenza per auto è necessario cliccare sul link inserito all'interno del messaggio di posta elettronica. E qui inizia a stringersi la rete dei cybercriminali, dato che la vittima viene trasferita su un sito sotto il loro totale controllo.

Una volta conclusa l'operazione, l'utente scopre di essere il "fortunato vincitore" e a quel punto deve inserire i propri dati personali per permettere alla falsa Aci di recapitargli il pacco contenente il premio. Nome, cognome, indirizzo e numero di telefono vengono immediatamente acquisiti dai truffatori, ma non è tutto. L'ultimo passaggio richiesto per mettere le mani sul Kit di emergenza auto è quello di contribuire alla spedizione, pagando 2 euro tramite il proprio conto corrente: inserire queste informazioni significa cedere il controllo del propro denaro ai cybercriminali. A mettere ancora più pressione alla vittima per spingerla a eseguire tutte le operazioni richieste contribuisce tra l'altro un countdown che indica entro quanti minuti scade la promozione.

Il risultato è già scritto: niente premio in arrivo ma solo un grande buco nel proprio conto corrente.

Meglio diffidare sempre di e-mail in cui sono presentate offerte esclusive o nelle quali vengono richiesti i dati personali o quelli del proprio conto corrente: mai cliccare sui link che conducono a pagine esterne e, nel dubbio, è sempre bene contattare l'ente o la società da cui sembra provenire il messaggio di posta elettronica sospetto.