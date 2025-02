Occhio a questa moneta da 5 centesimi, l'errore fa crescere il valore di 1.400 volte

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli appassionati di numismatica sono alla ricerca di una particolare moneta che, a determinate condizioni, può accrescere notevolmente il suo valore di mercato. Si tratta di un dollaro australiano da 5 centesimi, e la sua unicità consiste in un errore di conio. Sappiamo infatti che un difetto può rendere davvero speciale una moneta, trasformandola in un oggetto da collezione.

Ad avere recentemente ottenuto l'attenzione dei collezionisti di tutto il mondo è proprio un particolare dollaro australiano. Tutto è partito da un video social pubblicato proprio da un esperto di numismatica australiano. Quest'ultimo ha infatti mostrato una moneta da 5 centesimi con un errore di conio davvero speciale, che ha subito destato l'interesse degli appassionati. Il pezzo, prodotto nel 2001, presenta un minuscolo difetto nella parte inferiore del numero "5". La "curva" del numero 5 presenta infatti del metallo in eccesso che assume una forma simile a un becco, cosa che pensare alla figura di un fenicottero. Si parla non a caso di "errore flamingo".

Si tratta, ovviamente, di una rarità, e ancora non sappiamo quante di queste monete siano in circolazione. Pare però che anche i pezzi coniati nel 2002, nel 2003 e nel 2005. Ad oggi il valore di questo pezzo ha un valore di mercato che va dai 37,80 ai 70 dollari, ossia circa 1.400 volte superiore al valore nominale della moneta.

Occhi aperti, dunque, nel caso in cui si possiedano dei dollari australiani. Altre momente da 5 centesimi particolarmente ricercate sono quelle coniate nel 1972, particolarmente rare perché prodotte in pochissimi pezzi (circa 8 milioni). Interessante anche un altro errore di conio su una moneta da 5 centesimi del 2007: in questo caso l'errore consiste nell'immagine della Regina Elisabetta riportata su entrambe le facce. Una di queste monete è stata venduta per 2mila dollari.

Molto ricercati anche i 10 dollari in argento con l'effige della Regina.

Queste monete, coniate nel 2002, possono raggiungere un valore di 549 euro. Continuando a parlare di regine, vi è poi una moneta d'oro di fine 1800 in cui è raffigurata la: uno di questi pezzi può valere anche 700 euro.