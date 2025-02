Attenzione alla truffa dei bollettini postali: ecco come riconoscerla per non cadere in trappola

Ascolta ora 00:00 00:00

Si tratta purtroppo di un nuovo genere di raggiro che, segnalato per la prima volta nel riminese, sta iniziando a diffondersi un po' ovunque in tutta Italia: è la cosiddetta "truffa dei bollettini postali", così ribattezzata per il fatto che viene realizzata attraverso moduli di pagamento fasulli che vengono lasciati nelle cassette postali oppure inviati tramite e-mail.

L'allarme è stato lanciato dalla Federconsumatori Rimini, che ha consigliato ai cittadini di diffidare sempre di richieste di pagamento di questo genere: " Sappiamo che chi emette più bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale utilizza esclusivamente il modello F24 o la piattaforma PagoPA e non incarica nessuno per la riscossione diretta" , spiega infatti l'associazione.

Nel caso in cui ci si trovi dinanzi a dei moduli di pagamento sospetti, che nei casi analizzati sembrano provenire più spesso dalla Camera di commercio, o meno di frequente da non ben precisate società o aziende, deve scattare immediatamente un campanello d'allarme. E questo in buona sostanza perché gli enti camerali non utilizzano questo tipo di comunicazioni: non solo, precisa Federconsumatori, dato che "bisogna prestare attenzione anche alle telefonate anomale, volte a ottenere dati riservati relativi a estremi bancari, fatturato, nomi di clienti/fornitori o altri dati sensibili".

La Camera di commercio, inoltre, non chiede mai ai liberi professionisti di inoltrare dati personali di cui è già in possesso, e qualora debba eventualmente provvedere a inviare dei rimborsi, le informazioni per l'accredito sono comunicate esclusivamente via Pec. A riprova della bontà del contenuto della mail, al suo interno "sono indicate anche tutte le informazioni di contatto dell'ufficio camerale che sta inviando la richiesta" . Non c'è modo, quindi, che queste comunicazioni avvengano tramite una semplice mail o via posta: ecco quindi come capire fin da subito che si tratta di una truffa.

L'obiettivo dei malviventi è quello di mettere in agitazione la vittima con la richiesta di un pagamento in scadenza o addirittura già scaduto, convincendo "i destinatari a pagare in fretta con il rischio di incorrere in sanzioni" .

"attraverso i canali ufficiali indicati online sul sito web ufficiali o contattando Federconsumatori della propria città".

Prima di pagare qualsiasi bollettino postale è quindi sempre consigliabile verificarne con grande attenzione la provenienza e l'attendibilità: il primo passo, qualora sussistano dubbi, è quello di contattare l'ente o l'azienda che sta richiedendo il pagamento,