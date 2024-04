"Ogni goccia conta", Settimana Verde 2024, 130 eventi in Italia per salvare gli oceani

" Un mare di piccole azioni per dare forza al Pianeta ", è lo slogan scelto per la nuova campagna 2024, della Settimana Verde di Ambiente Mare Italia presentata a Roma presso il centro Europa Experience e realizzata con il contributo di Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), che si svolgerà al 10 al 22 aprile in coincidenza con la Festa Nazionale del Mare (11 aprile) e la Giornata Mondiale della Terra (22 aprile) che celebrerà la Natura e l'impegno al rispetto dell'ambiente, della biodiversità e del territorio.

130 eventi in tutta Italia

Dopo il grande successo della prima edizione, questo secondo appuntamento, patrocinata dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), dalla Commissione europea, dalla Guardia Costiera, dalla Lega Navale e dalla FIV (Federazione Italiana Vela), prevede numerosi appuntamenti sul territorio nazionale: 21 interventi ambientali di pulizia e raccolta rifiuti su spiagge e parchi, 32 attività di monitoraggio e ripristino degli ecosistemi, 37 eventi di sensibilizzazione ambientale e divulgazione scientifica con il coinvolgimento delle scuole e 25 opere di valorizzazione del territorio.

Ma non è tutto, ci saranno anche 15 veleggiate che partiranno dai porti di Monte Circeo, Formia, Napoli, Agropoli, Sibari, Tropea, Crotone e Reggio Calabria, che coinvolgeranno le leghe navali e i circoli dei comuni limitrofi, oltre ai 25 appuntamenti dedicati al fitwalking, passeggiate naturalistiche e visite guidate.

Un testimonial d'eccezione

Da sempre impegnato nella salvaguardia dell'ambiente e amico di AMI, sarà il maestro Beppe Vessicchio, il testimonial di questa nuova edizione, che parte capillarmente con tante iniziative sia nazionali ma anche locali, tutte rivolte alla crescita di una cultura dell'impegno personale e collettivo in favore della tutela del territorio. “ Ami ha a cuore tutto ciò che ci circonda perché in un concetto di armonia non puoi prescindere da ciò che ti sta attorno. Con delicatezza e senza allarmismi fa il possibile per migliorare il benessere del nostro ambiente " ha spiegato il maestro.

Le parole del presidente di AMI

Grande soddisfazione da parte di Alessandro Botti, presidente nazionale di Ambiente Mare Italia: " La Settimana Verde è sempre di più una Festa nazionale dell'ambiente e la partecipazione della gente che stiamo registrando in questi giorni ne è la dimostrazione. La cospicua adesione della società civile all'edizione 2024 della Settimana Verde attesta ancora una volta il forte desiderio degli italiani di rimboccarsi le maniche e di compiere azioni concrete in favore della tutela della nostra bella Italia. Un grazie va anche a tutte le realtà associative territoriali che stanno collaborando con noi e alla FIDAPA BPW Italy che anche quest'anno celebra l'ambiente con AMI ".

Un grande valore che parte da un piccolo impegno

Lo scopo principe della manifestazione, sarà anche quello di sensibilizzare l'impegno di ogni singola persona, spiegando i comportamenti sbagliati o illegittimi e soprattutto il fenomeno dell'abbandono di plastica e rifiuti. Solo nel 2023 Ambiente Mare Italia ha raccolto 53 tonnellate di rifiuti nei nostri mari, lungo le coste del nostro paese e nei parchi cittadini, un dato che testimonia il grave rischio per la flora e fauna marina.

Questa "marea" di rifiuti ha anche permesso di comprendere cosa sta avvelenendo il nostri mari.

Lo scorso anno il 72% dei rifiuti era composto da materiale plastico, il 10% da cartone e carta, il 6% da vetro, il 5% da materiale edilizio il 3% da alluminio, il 3% dal legno e l'1% da gomma.