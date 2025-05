Pantelleria, tre Frecce Tricolore coinvolte in un incidente. Attimi di paura per un pilota

Un frame del video dell'aereo delle Frecce Tricolore (dal web)

Ascolta ora 00:00 00:00

Tre aerei danneggiati. È questo il bilancio dopo l'esibizione delle Frecce Tricolore a Pantelleria dove è stata presentato al pubblico l'hangar "Nervi" alla base del distaccamento dell'Aeronautica militare. Un jet è andato fuori pista durante l'atterraggio nell'aeroporto di Pantelleria per un incidente la cui dinamica è ancora da chiarire. Nello scalo dell'isola è scattato l'allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso il pilota. Secondo una prima ricostruzione dopo lo show sul cielo di Pantelleria in fase di atterraggio un aereo è uscito fuori pista, forse per un problema a un carrello, un secondo velivolo ha un'ala danneggiata. Sono scattate le sirene d'allarme e sono state attivate le procedura di emergenza. Sono intervenute subito le squadre di soccorso e le forze dell'ordine in pista.

"Nel primo pomeriggio, durante un volo di addestramento acrobatico delle Frecce Tricolori all'aeroporto di Pantelleria, all'indomani dell'airshow di Catania, una separazione anomala della formazione, durante la manovra del cardioide, ha imposto l'interruzione del programma acrobatico". Lo fa sapere l'Aeronautica militare in merito a quanto accaduto a Pantelleria. "Quattro velivoli della seconda sezione, il cosiddetto "rombetto", dimostrando padronanza delle procedure, si sono pertanto separati dal resto della formazione, tre dei quali dirigendosi successivamente all'atterraggio sull'aeroporto di Pantelleria. I restanti velivoli della formazione sono atterrati all'aeroporto militare di Trapani - conclude l'Aeronautica - Durante l'atterraggio a Pantelleria, un velivolo, a causa di un problema tecnico di controllabilità al ruotino anteriore, è uscito fuori pista al termine della corsa di decelerazione al suolo. Il pilota non ha riportato alcun problema di salute".



"Doveva essere una giornata di festa per Pantelleria. Poi è successa una collisione in volo tra due aerei delle Frecce tricolori. I piloti sono stati bravissimi a riuscire a portare a terra gli aerei" ha commentato il sindaco di Pantelleria Fabrizio D'Ancona.

"Solo l'analisi delle scatole nere potrà accertare quanto avvenuto nel cielo di Pantelleria - ha aggiunto il sindaco - Chi si trovava nel sedime dell'aeroporto ad ammirare le evoluzioni non si è accorto di quanto avvenuto in cielo. Ma a qualcuno lo scontro tra i due aerei non è sfuggito".