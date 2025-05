Papa Leone XIV in una rara immagine alla Minitalia di Leolandia

A sinistra un giovanissimo Papa Leone XIV in visita a Minitalia, insieme a Padre Lenzi di Capriate (destra)

Una rara immagine degli anni ’70 immortala Papa Leone XIV durante una visita alla Minitalia, ritratto accanto a Padre Lenzi di Capriate davanti alla fedele riproduzione in scala di Piazza San Pietro.

La fotografia

Lo scatto, condiviso dal gruppo Facebook del Santuario di Santa Rita di Milano e pubblicato dallo stesso Padre Lenzi, amico di lunga data del cardinale Robert Francis Prevost, racconta un momento di convivialità e amicizia vissuto a Capriate, pochi anni dopo l'inaugurazione dello storico parco tematico. Uno scatto dal forte valore simbolico, che racconta non solo il profondo legame di Papa Leone XIV con l’Italia, ma anche un capitolo poco noto della storia della Minitalia. Un ricordo prezioso che oggi suscita orgoglio e commozione per Leolandia, custode di un passato ricco di significato e di incontri sorprendenti.

Le parole del presidente di Leolandia

“ Per noi è un grande onore poter condividere questa fotografia, che da semplice ricordo si è trasformato in una testimonianza preziosa e inaspettata ” dichiara il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira. “ È un’occasione per unirsi idealmente al messaggio di pace e all’augurio di un futuro migliore per le nuove generazioni espressi dal Santo Padre nel discorso che ha seguito la sua elezione. Come parco a tema per bambini, ci sentiamo particolarmente vicini a questi ideali e lavoriamo ogni giorno per trasmetterli alle famiglie che accogliamo ".

Nata nel 1971, la Minitalia rappresenta il nucleo storico di quello che è oggi Leolandia, uno dei parchi tematici più amati d’Italia, da sempre orientato a offrire esperienze che uniscono apprendimento e svago per tutta la famiglia. Ancora oggi, la Minitalia conserva il suo fascino autentico, custodendo un patrimonio culturale e ludico che continua ad affascinare generazioni di visitatori.

In oltre cinquant’anni di attività, Leolandia è diventata un luogo d’tra grandi e piccoli, dove si cresce insieme attraverso il gioco e la scoperta. Un valore che, alla luce di questo raro scatto ritrovato, acquista oggi un significato ancora più speciale.