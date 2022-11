Parroco spiava le pallavoliste in spogliatoio. Il vescovo: "Increscioso"

Un parroco della provincia di Caltanissetta spiava le giocatrici di pallavolo al termine di gare e allenamenti al PalaCannizzaro della città nissena: è quanto raccontato da un passante che ha prontamente avvisato la polizia dopo aver visto il prelato sopra una sedia, all'esterno del palazzetto e nel buio del piazzale, osservare di nascosto le ragazze all'interno dei loro spogliatoi.

"Un momento di debolezza"

Con grande stupore, quando la polizia è giunta sul posto, nel momento in cui sono state chieste le generalità all'uomo è stato scoperto si trattasse di un prete 40enne. Costernato, avrebbe fatto mea culpa davanti alle forze dell'ordine dicendo di essere stato preso da " un momento di debolezza ". La questura sta comunque facendo il suo corso e ha già informato la Procura.

"Episodio increscioso"

Inevitabile l'intervento del vescovo di Caltanissetta, Mario Russotto, che dopo aver incontrato le giocatrici di pallavolo della Albaverde e il loro presidente, Oriana Mannella, ha espresso tutta la sua solidarietà per l'episodio condannandolo fermamente. " Il vescovo Russotto ha voluto chiedere scusa a nome suo personale e di tutto l'ordine sacerdotale per l'increscioso episodio che, è giusto sottolinearlo, ha turbato parecchio le ragazze e le loro famiglie oltre che la dirigenza e lo staff comunicazione dell'Albaverde", ha spiegato al Corriere della Sera. La Mannella ha spiegato che si è dovuto far "scudo" anche nei confronti dei media locali e nazionali " e di quanti singoli cittadini con morbosa curiosità hanno cercato in tutti i modi di carpire particolari e nominativi ".

"Mi aspettavo reazione della Curia"

Finito nell'occhio del ciclone, il parroco è adesso molto provato dall'accadduto: lo ha raccontato lo stesso presidente dicendo che oltre a "spogliarsi" del suo ruolo, ha chiesto scusa " senza accampare giustificazioni, manifestando anche la volontà di incontrare i genitori dell’atleta minorenne che fa parte del roster della squadra e che al momento del fatto era presente negli spogliatoi ". È stato molto apprezzato, poi, l'intervento del vescovo che ci ha messo la faccia in prima persona " manifestando, senza se e senza ma, il suo dolore per una vicenda che da quello che ci ha detto personalmente lo ha colpito particolarmente e di cui si è amaramente vergognato ", ha concluso Mannella.

Per evitare conseguenze peggiori con la gente, il nome del parroco è rimasto logicamente coperto dalla privacy: spetterà adesso alla Procura e alla Diocesi decidere se, e quali, verranno presi provvedimenti disciplinari.