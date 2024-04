Patente, arriva la sospensione breve: cos'è e come funziona

Norme ancora più stringenti per coloro che si mettono alla guida. Arriva la sospensione breve della patente con l’obiettivo di sanzionare alcune gravi violazioni. Per coloro che hanno meno di 20 punti sulla patente, quindi che hanno commesso almeno una violazione da decurtazione e ancora non hanno recuperato i punti persi, è prevista la sospensione breve. Ecco tutti gli aggiornamenti.

La misura

La misura è contenuta nell’articolo 218-ter e la sospensione breve si potrà applicare nei confronti di chi viene identificato al momento della violazione. I trasgressori che non vengono fermati immediatamente eviteranno l’applicazione della misura. Inoltre l’infrazione deve essere una tra queste opzioni: senso vietato; divieto di sorpasso; mancata precedenza; semaforo rosso; mancato rispetto dell’alt di un agente del traffico; mancato rispetto delle regole sui passaggi a livello; sorpasso a destra; sorpasso vietato o effettuato senza rispettare le norme; mancato rispetto distanza di sicurezza tra veicoli che abbia provocato un sinistro con grave danno ai veicoli tale da determinare la revisione; divieto di inversione di marcia in alcune specifici casi; mancato o irregolare uso del casco a bordo di ciclomotori e motoveicoli; mancato o irregolare uso dei sistemi di ritenuta (per cui si intendono i supporti per tenere fermi e in sicurezza i seggiolini dei bambini) e dei dispositivi anti abbandono; uso del cellulare o di altri apparecchi durante la guida; retromarcia sulle autostrade o strade extraurbane principali, anche sulla corsia di emergenza; mancato rispetto della corsia di accelerazione e mancata precedenza sulle autostrade o strade extraurbane principali; mancato rispetto del divieto di sosta o fermata, sulle autostrade o strade extraurbane principali; mancato uso luci prescritte durante la sosta, su autostrade o strade extraurbane principali; mancata collocazione del triangolo per veicolo fermo, su autostrade o extraurbane principali; guida dopo aver assunto bevande alcoliche, con tasso inferiore a 0,5 g/l per conducenti cui è imposto in “tasso zero”; mancata precedenza ai pedoni; superamento di oltre il 20% del periodo di guida giornaliero massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose; superamento di oltre il 20% del periodo di guida settimanale massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose; circolare quando è stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali.

Quanto dura la sospensione e la procedura

La sospensione breve dipende in base ai punti che il soggetto ha sulla patente. Ammonta a sette giorni i punti presenti vanno da 10 a 19, 15 giorni se sono meno di 10. Nel caso in cui oltre all’infrazione ci fosse un sinistro, come conseguenza della stessa, il pericolo viene raddoppiato. Quest’ultima ipotesi vale anche se non vengono coinvolti altri utenti o veicoli. In quanto alla procedura è identica a quella della classica sospensione. L’agente accertatore ritira direttamente la patente e rilascia nel verbale un permesso provvisorio di guida finalizzato a far raggiungere la casa del soggetto a cui è stato sottratto il documento o un luogo di ricovero per il veicolo. Inoltre verrà effettuata l’annotazione nell’Anagrafe nazionale abilitati alla guida, da parte dell’ufficio procedente, il quale conserverà la patente per tutto il periodo di sospensione.

L'infrazione

Se l'infrazione riguarda l'uso mancante o irregolare dei sistemi di ritenuta (articolo 172, commi 10 e 11), l'ufficiale deve inviare la patente ritirata alla Prefettura competente entro cinque giorni dalla fine della sospensione breve. La Prefettura deciderà se applicare una sospensione "ordinaria" in aggiunta a quella breve già scontata, senza interruzioni.

Questo è un'eccezione al principio generale del comma 9 dell'articolo 218-ter, il quale stabilisce che la sospensione breve non si applica per violazioni già punite con sospensione ordinaria in caso di recidiva infrabiennale, quando si commette la seconda violazione nel biennio.