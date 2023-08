Giornata del peperone: 3 ricette facilissime con l'ortaggio dell'estate

Come ogni anno il terzo giorno di agosto si celebra la Giornata Nazionale di uno degli ortaggi più amati dagli italiani, il peperone. Un prodotto della terra fresco, estivo, colmo di nutrienti e protagonista indiscusso di innumerevoli ricette e pietanze in tutta Italia.



I peperoni arrivano in Europa e nel nostro paese verso la fine del '500, portati dalle Americhe. Si diffusero velocemente, soprattutto tra i ceti popolari. Piaceva, allora come ora, la sua gustosità e la sua capacità di insaporire ogni piatto. Dalle tavole delle locande più umili sino ai banchetti di re ed imperatori il passo però fu breve. Napoleone, l'imperatore d'Austria e i re di Napoli ne divennero grandi estimatori.



Non solo è molto saporito e gustoso ma è ricchissimo di vitamine e sali minerali, un vero e proprio ricostituente naturale. Alcuni lamentano qualche difficoltà nel digeribili ma fortunatamente il più delle volte basta privarli della buccia per riuscire a consumarli senza troppe complicanze.

Da nord a sud dello Stivale il peperone viene coltivato in molte squisite varietà, entrando in molte cucine del territorio come ingrediente importantissimo e fondamentale. In suo onore, oltre alla Giornata Nazionale, si organizzano feste e sagre, durante le quali si possono gustare molti manicaretti dove il peperone fa da re. Vediamo insieme tre ricette per consumarli.

La peperonata

Il piatto più conosciuto, che ogni italiano che si rispetti ha assaggiato almeno una volta nella vita, è la peperonata. Un gustoso contorno, dove i peperoni mondati e tagliati a striscioline sottili vengono fatti stufare a fuoco lentissimo con cipolle e aglio precedentemente soffritti.

Un piatto eccezionale e semplice, da gustare caldo, tiepido o freddo, magari accompagnato da un paio di fette di pane casereccio.

La peperonata è sempre buonissima.

I peperoni ripieni

Un altro modo diffusissimo per consumare i peperoni è farli ripieni al forno, ricetta prediletta di nonne e zie, fonte spesso di dolci ricordi.

Originari del Sud Italia, li si possono ormai facilmente trovare un po' dappertutto. Il ripieno può essere vegetariano oppure con carne e uova, le molti varianti mettono d'accordo tutti e sono sempre ottime, per renderli più golosi quasi sempre si aggiunge del formaggio a tocchetti o grattuggiato. Vengono fatti cuocere nel forno ben caldo, finché non assumono un bel colorito brunito. Una volta serviti nel piatto non posso che strappare un bel sorriso soddisfatto a chiunque.

Dal primo al dessert

Il peperone si presta poi meravigliosamente con risotti, paste, sformati, secondi di carne e pesce, si accompagna benissimo con tantissimi piatti.

Non mancano nemmeno i dessert, per i palati più curiosi e desiderosi di sperimentazione. Torte, mousse, cheesecake e persino gelati possono diventare una sfiziosa alternativa meno calorica e più salutare rispetto ai classici dolci. Provare per credere, vi piaceranno tantissimo.