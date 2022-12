Pioggia di banconote in piazza Affari: cosa è successo?

Chi questa mattina ha attraversato piazza Affari a Milano si è ritrovato a camminare su un tappeto di banconote, ben 10mila, da 50 euro. Che, anche se imitavano alla perfezione i soldi veri, erano purtroppo tutte false, carta straccia. A mettere in scena quella che voleva essere a tutti gli effetti una provocazione artistica, è stata Marilù S. Manzini, pittrice, scultrice, fotografa, scrittrice e anche regista. Il lunedì mattina milanese ha visto la donna mettere in atto la sua ultima opera, chiamata appunto 'Money'. In questo modo, l'artista ha voluto attirare l'attenzione su temi importanti e odierni dell'attualità civile ed economica. Quale posto migliore se non la piazza che ospita la sede della Borsa di Milano, il centro economico del capoluogo lombardo?

Il significato della provocazione

Gli organizzatori del flash mob hanno spiegato, come ha riportato MilanoToday, che "in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, il denaro è sempre più il centro dei pensieri di tutti: una rincorsa per oggetti del desiderio che si infrange contro stipendi sempre più bassi e un caro vita in vertiginoso aumento. La performance di Marilù Manzini, volutamente di forte impatto, vuole far riflettere proprio sul ruolo che il denaro sta assumendo nelle nostre vite, un richiamo ad un’etica dei soldi dimenticata, a cui ciascuno di noi dovrebbe far ritorno" .

Gli organizzatori hanno anche voluto sottolineare lo strumento che la Manzini ha scelto di usare per il suo scopo: "Lo strumento che Manzini utilizza, proprio in virtù della sua natura eclettica e anticonvenzionale, è l’azione artistica spinta fino ai suoi massimi limiti espressivi. Money è dunque la 'scossa' che l’artista manda come risposta ai giorni bui che stiamo attraversando, un appello attraverso l’arte destinato a chi vorrà finalmente toccare con mano lo stato delle cose per ristabilirne il giusto peso" .

Il post dell'artista

L'artista ha postato sul suo profilo Instagram una foto della piazza inondata di banconote false, accompagnata da un suo commento: "La mia performance "MONEY" di stamattina è stato un vero e proprio successo! Tutti i passanti si fermavano e facevano foto e video da postare sui loro canali social, molti raccoglievano le banconote finte. È stato il mio modo per stare vicino a chi soffre del caro vita. Bollette di gas e luce altissime, benzina altissima, bisognava che qualcuno dicesse qualcosa: l'ho fatto io! Ma la cosa davvero più emozionante è stata la reazione dei passanti, i milanesi, che hanno capito e amato la mia performance. Ora vorrei portare questa performance a New York, Londra, Parigi e Madrid nei vari cuori pulsanti dell'economia" .

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?