La Pizza alla Conquista di Marte

Elon Musk, l'eccentrico e visionario patron di Tesla e SpaceX, ha dichiarato pubblicamente al mondo intero di essere pronto per una nuova, futuristica, sfida: lanciarsi alla conquista di Marte e fondarvi una città autosufficiente, con stazioni di ricerca scientifica, abitazioni e pizzerie. Si, avete letto bene. Pizzerie sul Pianeta Rosso. Può sembrare uno scherzo o l'inizio di un film di fantascienza ma Musk è serissimo e convinto di ciò che dice.

Il miliardario prevede che entro 50 anni la colonizzazione del suolo marziano sarà pienamente cominciata e immagina già una grande flotta di oltre 1000 navette cargo in grado di trasportare 200 passeggeri ciascuna e ovviamente i materiali necessari alla nuova colonia, tra cui quelli che servono per realizzare pizzerie e approvigionarle.

È bello immaginare navi spaziali cariche di mozzarelle di bufala, pomodori San Marzano, farina, piante di basilico e origano in viaggio verso Marte e l'avveniristica pizzeria "Bella Napoli", realizzata da coloni partenopei con vista mozzafiato dalla terrazza pressurizzata direttamente sul Monte Olympus, vulcano alto oltre 25mila metri, smisurato cugino del nostro Vesuvio.

Se musk progetta di portare la pizza italiana su altri mondi, non è l'unico ad adoperarsi per avventure culinarie estraterrestri .

Rasmus Munk, celebre chef del premiatissimo ristorante Alchemist di Copenhagen si sta preparando a realizzare i suoi manicaretti direttamente nello spazio.

In collaborazione con importanti aziende americane come SpaceVip e Space Perspective, Munk offrirà a sei fortinatissimi ( e ricchissimi) ospiti un'esperienza gastronomica senza precedenti nella storia.

Al prezzo di circa mezzo milione di euro a persona i sei commensali potranno assaggiare le ricette esclusive di Munk a bordo della capsula spaziale Neptune che decollerà dalla Florida e regalerà agli ospiti un'emozione stratosferica: oltre alla cena stellata, nel corso del loro viaggio di circa 6 ore potranno ammirare l'alba da oltre 100mila piedi sul livello del mare.

Decisamente una gita fuori porta non per tutti..

Siamo agli albori di una nuova epoca che ci regalerà tante sorprese ed emozioni.La pizza e la buona cucina ci accompagneranno alla conquista dello spazio siderale