Pokémon Day 2026: eBay ha celebrato 30 anni di Pokémon con una settimana speciale di live

Il 2026 ha segnato un traguardo storico per il mondo Pokémon, trent’anni esatti dal debutto dei primi videogiochi, lanciati in Giappone il 27 febbraio 1996. In occasione di questo anniversario, eBay ha festeggiato la ricorrenza con un’intera settimana di appuntamenti in diretta su eBay Live, coinvolgendo collezionisti, venditori e fan di ogni età.

A iniziare dal 23 febbraio fino al 1° marzo si è svolgerà la Pokémon Week, un calendario ricco di eventi dedicati soprattutto alle carte collezionabili, tra aste, box break e pezzi rari presentati in tempo reale. Trent’anni di un fenomeno globale. Da quando fecero la loro comparsa sui Game Boy in Giappone, i Pokémon sono diventati molto più di un semplice videogioco. Nel corso di tre decenni il franchise ha dato vita a serie animate, film, manga, gadget e spin-off di ogni tipo, trasformandosi in un vero fenomeno culturale capace di attraversare generazioni.

Tra le espressioni più longeve e amate spicca il Gioco di Carte Collezionabili, che negli anni ha costruito una community internazionale estremamente attiva. Il mercato delle carte Pokémon è oggi uno dei segmenti più dinamici del collezionismo contemporaneo, con una domanda in costante crescita e un forte legame tra passione, investimento e nostalgia.

Pokémon Week su eBay Live, una community in tempo reale

Per celebrare il 30° anniversario, eBay ha dedicato ai fan un’intera settimana di dirette su eBay Live, la piattaforma di shopping interattivo che permette di seguire presentazioni dal vivo, interagire con i venditori e acquistare durante la trasmissione. Ogni giorno si sono alternati appuntamenti dedicati a box break, carte gradate e aste con base di partenza da 1 euro. Gli utenti hanno potuto vedere l’apertura dei pacchetti in diretta, commentare in tempo reale e condividere l’emozione della scoperta insieme ad altri appassionati.

Il momento clou si è tenuto oggi, venerdì 27 febbraio, in occasione del Pokémon Day, con il Box Break di Gym Heroes (2000), una delle serie classiche più amate dai collezionisti. L’evento è stato curato da Mirmex Collectibles con la partecipazione dello streamer italiano Xiuder, e ha attirato grande attenzione grazie alle aste con partenza simbolica da 1 euro.

Pochi giorni prima, durante la live del 3 febbraio che aveva segnato il debutto ufficiale di eBay Live in Italia, era stato trovato in diretta un Charizard prima edizione, una delle carte più rare e ambite in assoluto. L’unico esemplare attualmente certificato PSA 10 in Italia appartiene proprio a Mirmex.

I numeri della passione

I dati confermano quanto il fenomeno sia tutt’altro che nostalgico.

Nel 2025, a livello globale, i Pokémon sono stati cercati su eBay in media oltre 360 volte al minuto.

Protagonista indiscusso è stato Pikachu, cercato più di 3.300 volte all’ora nel corso del 2025, con un incremento delle vendite pari al +120% anno su anno.

In Italia sono presenti centinaia di migliaia di carte Pokémon listate sul marketplace, con una crescita dell’+8% nel 2025.

Dal 2024, “Pokémon” è risultata la parola chiave più cercata su eBay.it, con una ricerca effettuata circa ogni 14 secondi.



Anche il fenomeno del retrogaming ha contribuito a rafforzare questo trend: nel 2025 gli articoli Nintendo legati ai Pokémon sono stati cercati più di 160 volte all’ora, complice l’uscita di nuovi titoli e il rinnovato interesse per le versioni storiche.

Il calendario completo degli eventi

Durante la Pokémon Week si sono svolti numerosi appuntamenti tematici:

Lunedì 23 febbraio (ore 20.00)

Box Break di Rage of the Broken Heavens – 1ª edizione giapponese (2015), a cura di TK Collectibles.

Martedì 24 febbraio (ore 21.00)

Live con tre carte gradate di alto profilo – Charizard Set Base italiano BGS 8 (2000), Charizard Holo Expedition italiano BGS 8 (2002) e Lugia V Tempesta Argentata Grad 10 (2024) – oltre a numerose singole in asta da 1€, a cura di Cotegames.

Mercoledì 25 febbraio (ore 21.00)

Doppio Box Break di Eevee Heroes giapponese (2021) e Origine Perduta italiano (2022), a cura di MWP_CARD.

Giovedì 26 febbraio (ore 20.30)

Aste da 1€ su carte certificate di rilievo, tra cui Blastoise Holo Expedition 1st Edition Japanese PSA 9 (2001), Pikachu Precious Collector Box PSA 10 (2022) e Pikachu WCS23 World Pokémon 2023 Yokohama PSA 10, a cura di Kevinworld.

Venerdì 27 febbraio (ore 19.00)

Box Break di Gym Heroes (2000), con pacchetti in asta da 1€, a cura di Mirmex Collectibles insieme a Xiuder.

Sabato 28 febbraio (ore 19.00)

Aste di carte gradate molto ricercate, tra cui Lugia Neo Genesis BGS 9 (1999), Alakazam Goldstar BGS 7 e Charizard GX Ultra Shiny GX PSA 10, a cura di Mirmex Collectibles.

Domenica 1 marzo

Ore 16.00: aste da 1€ con apertura in diretta di box vintage e moderni in lingua inglese e giapponese, a cura di Giovanni Vault.

Ore 19.00: aste di pacchetti Pokémon con carta olografica garantita provenienti da espansioni storiche come Set Base ENG, Gym Challenge ENG, Neo Genesis JPN e Neo Discovery JPN, sempre a cura di Giovanni Vault.

Un anniversario che guarda al futuro

Il trentesimo anniversario ha confermato la solidità di un brand capace di reinventarsi senza perdere la propria identità. Su eBay, il collezionismo Pokémon si è dimostrato uno dei comparti più vivaci e performanti, sostenuto da una community ampia e trasversale.

La Pokémon Week su eBay Live non è stata soltanto una celebrazione del passato, ma anche la dimostrazione di come l’esperienza d’acquisto possa evolversi in chiave

interattiva, mantenendo gli standard di sicurezza e affidabilità che da sempre caratterizzano il marketplace. Dopo trent’anni, i Pokémon continuano a unire generazioni diverse sotto il segno della stessa, intramontabile passione.