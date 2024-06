Post social, metodi e consigli sui figli: così spopolano le mamme guru

Quello dei social network è un mondo dove, grazie ai propri interessi e alle proprie passioni, si può ottenere visibilità. In principio c'erano le fashion blogger, poi sono arrivate le travel influencer e poi ancora le food blogger. L'ultima tendenza in voga sulle piattaforme social riguarda invece le mamme guru, cioè le madri che hanno scelto i social (principalmente Tik Tok e Instagram) per raccontare gioie e dolori della maternità e dispensare consigli sull'educazione dei bambini. Racconti nella maggior parte dei casi onesti e frutto dell'esperienza personale, ma anche prodotto di un bagaglio professionale da educatrice o consulente, che hanno portato queste figure a diventare dei veri e propri punti di riferimento per migliaia di mamme.

Il fenomeno Julia Elle

Il trend delle mamme influencer nasce quasi dieci anni fa, ma nel tempo ha subito un'evoluzione che ha portato questi personaggi a diventare, di fatto, delle guru nel loro campo. La prima vera mamma influencer è stata Julia Elle, che sui social era conosciuta come Disperatamente mamma. Il suo canale Instagram è arrivato a contare oltre 700mila follower grazie a video ironici e pillole sull'educazione empatica. Con il passare degli anni, Julia ha costruito un piccolo "impero" grazie al racconto della maternità, ha scritto libri e dispensato consigli, fino a quando - per alcune vicende personali - il suo percorso si è arrestato. La sfortunata ascesa di Julia (che oggi è diventata un'insegnante), in realtà ha aperto la strada a molte altre mamme che, pubblicando foto, video e consigli sul web si sono costruite un'immagine e un nuovo lavoro.

Mamme guru: Carlotta Manni e le altre

Le storie di Carlotta Manni e Carlotta Cerri riassumono bene il fenomeno virale delle mamme guru. La prima, Carlotta Manni, ha scelto di condividere con migliaia di fan il suo percorso di mamma con l'obiettivo di raccontare in modo onesto e schietto la maternità e la genitorialità (nel profilo c'è anche papà Gian Marco), normalizzando la rabbia e i dolori delle mamme e dispensando consigli sull'educazione empatica con la quale cresce la figlia Stella. Dalla salute mentale all'approccio educativo fino alla violenza sulle donne, sono tanti i temi affrontati da Carlotta (che ha scritto anche un libro molto intimo sulla ricerca della maternità) e che l'hanno portata a essere un punto di riferimento per tante mamme. Il profilo di Carlotta Cerri è invece meno personale e quotidiano e più incentrato sui consigli e gli spunti per educare con calma i propri figli. Un approccio che piace alle oltre 170mila mamme follower che la seguono e prendono spunto dal suo canale per gestire le criticità dei propri figli e la loro educazione con un approccio più morbido.

Mamme influencer e community

Grazie ai social e alla loro esperienza personale hanno invece cambiato vita Daria Calandrelli e Rosicler Ramirez Moran che, da semplici mamme influencer, sono diventate consulenti o stanno per diventarlo. Daria, 35 anni, mamma di Antonio e Athena - meglio conosciuta come Ladyzion - ha esordito su Instagram con un proprio profilo condividendo la sua esperienza di madre ma ben presto, visto il seguito e le tante mamme pronte a seguire i suoi consigli, ha scelto di diventare una consulente in educazione rispettosa, tornando persino all'università. "La cosa più bella che mi è successa su questi social negli ultimi 6/8 mesi è ricevere il feedback di persone che hanno cambiato prospettiva, persone che si sono sentite meno sole, persone che hanno cambiato il proprio atteggiamento tirando fuori qualcosa di bello e che ha migliorato il rapporto con i propri figli", ha scritto Daria per spiegare il suo percorso sui social.

Rosicler Ramirez Moran è invece diventata una vera e propria guru della disciplina dolce, ideando il metodo dell'educazione rispettosa, che si basa su rispetto, educazione e empatia come pilastri per approcciarsi ai propri figli e crescere bambini felici. Da mamma a educatrice e odontoiatra, Rosicler ha creato una vera e propria community che segue consigli e dritte sul suo metodo. Un esempio concreto di come i social network possono creare anche opportunità interessanti.

Criticità e business

Il rovescio della medaglia nel fenomeno delle mamme guru è, però, altrettanto significativo. La sovrainformazione social sui temi legati a maternità, allattamento ed educazione - solo per citarne alcuni - può portare chi segue questi profili a sentirsi genitori di serie B, madri o padri "sbagliati" o semplicemente inadeguati, perché non in grado di gestire i capricci dei propri figli secondo i metodi della disciplina dolce, oppure perché non rispettano le tabelle delle consulenti del sonno o dello svezzamento naturale. L'esercito delle mamme influencer ha portato, inoltre, al diffondersi di un business legato a corsi e consulenze.

Se da un lato ci sono le mamme influencer che hanno scelto di mettere al servizio dei genitori esperienze e consigli per migliorare la vita familiare, dall'altra proliferano le "approfittatrice", che sfruttano la popolarità social e le fragilità delle neomamme per vendere consulenze e corsi sul niente.