Poste dedicano un francobollo al Policlinico

Sarà dedicato al Policlinico, uno dei più antichi ospedali d'Italia il nuovo francobollo che sarà emesso il 24 novembre verranno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo raffigura la Sala del Capitolo d'estate, edificata nel 1637 su progetto di Francesco Richini, che ospita l'archivio storico. Lo ha comunicato Poste Italiane insieme ad altri quattro «annulli» ordinari appartenenti alla serie tematica il Senso civico dedicati agli Ospedali Storici: Ospedale S. Maria Nuova di Firenze (con il suo Loggiato di ingresso, progettato da Bernardo Buontalenti nel 1574, in cui è visibile l'affresco Annunciazione del XVII secolo attribuito al Pomarancio), Ospedale Civile Ss. Giovanni e Paolo di Venezia (il Portego delle Colonne della Scuola Grande di San Marco a Venezia, 1485-149), Ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma (le Corsie Sistine risalenti al XV secolo), Ospedale S. Maria del Popolo degli Incurabili MAS di Napoli (la Farmacia storica degli Incurabili con i vasi in maiolica del 1747-1751).

Tiratura: duecentomila quattro esemplari per ciascun francobollo con i bozzetti a cura di Matias Hermo.. È stata realizzata una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante composta dai cinque francobolli singoli, cinque cartoline affrancate ed annullate e un bollettino illustrativo al prezzo di 25.